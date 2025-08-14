SON DAKİKA
Mazileri kalplerinde yara!

Selda Uskan

SELDA USKAN

Eklenme Tarihi 14 Ağustos 2025

Selda hanım, eşimin iflasından sonra şehir değiştirmiş 65 yaşında bir kadınım. Bu yaşta öğreniyorum ki, insanlar benim o küçük dünyamdaki insanlar değil. Çeşit çeşit huylar, çeşit çeşit huysuzluklar. En büyük sorun; mazileri yoksullukla geçmiş, sonradan görme kadınlar! Benim karşı komşum mesela. Eskiyi hatırlatacağım diye ödü kopuyor, sonra dönüyor bana şuursuzca iftiralar atıyor. Bu tip insanlarla nasıl baş edilir, bilen varsa söylesin lütfen...

Rumuz; Meral

SAHTE ÖZGÜVEN

S.U. CEVAP; Uzmanların, 'sahte özgüven sonucu karşısındakini baskılayan' diye tarif ettikleri insan tipi. Meral'cim aynılarıyla bir dönem ben de yaşadım. Çoğu sonradan zengin olmanın şokunu atlatamamış, karşısındakinden üstün olma çabası içinde küçümsemeyi acımasızlığa vardırmış, ilişki biçimleri tuhaf, sohbet etmeyi bilmeyen sadece birbirinin dedikodusunu yapan insanlardı. Aslında kızılacak değil, acınası bir durum. Ama böyle mutlularsa, ilişmeyelim öyle kalsınlar. Meral'cim sana da önerim uzak durun.

