Regaip Kandili 2025 ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Yılın son kandilini Diyanet açıkladı!

Yılın son kandili olarak bilinen Regaip Kandili'nin gelişi yaklaşırken, bu mübarek gece İslam dünyasında derin bir manevi anlam taşıyor. Hicri takvime göre Recep ayının ilk cuma gecesinde idrak edilen Regaip Kandili, kelime anlamı itibarıyla 'bol ihsan, değerli ve arzu edilen bağış' manasına gelir. Peki 2025 Regaip Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek?

Regaip Kandili'nde Müslümanlar, ibadet ve dualarla Allah'a yönelir geçmişte yapılan hatalar için bağışlanma diler ve gelecek günler için hayırlı temennilerde bulunur. Aynı zamanda Regaip Kandili, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan mübarek üç ayların başlangıcını müjdeler. Peki Diyanet'e göre Regaip Kandili hangi gün? İşte tarihi!

REGAİP KANDİLİ 2025 HANGİ GÜN İDRAK EDİLECEK?

2025 yılında Regaip Kandili, 25 Aralık Perşembe gününe denk gelmektedir. Kandil, Perşembe akşamını Cuma gününe bağlayan gece idrak edilecektir.

Hicri takvime göre bu mübarek gece, 1447 yılının Recep ayına girilen ilk cuma gecesi olarak kabul edilir. Üç ayların başlangıcında yer alması sebebiyle Regaip Kandili, manevi açıdan ayrı bir önem ve değer taşımaktadır.

REGAİP KANDİLİ DUASI

🔹 Hak Teala'nın kullarına karşı ihsanının bol olduğu Regaip Kandili'nde müminler sıklıkla dua ederek Allah'a (CC) yönelirler. Regaip Kandili'nde okunacak dualardan birisini burada sizlerle paylaşıyoruz.

↪ Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed

(Allahım! Peygamberimiz Hz.Muhammed'e (SAV) ve aline salatu selam eyle)

Ya Rabbi!

Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden, korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız.

Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!

Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalblerini yumuşatmak murad ediyorsan, bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalblerini yumuşat ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!

Ey kalpleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı!

Bizim kalplerimizi de, onların kalplerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir!

Ya Rabbi!

Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler ver ve lutfedeceğin bu kabiliyetleri senin rızan yolunda kullanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi!

Sen bizlere peygamberleri donattığın sıfatları lutfet lakin biz lutfedeceğin bu sıfatları tefahur vesilesi yapmayalım ve hep kendimizi sıfır görelim ya Rabbi!

Cümlemize vicdan genişliği lutfet, kalplerimize inşirah bahşet.

Bizleri camilere cemaat olan kullarından kıl ve bizleri müttakilere rehber eyle ya Rabbi!

Ey yüceler yücesi olan Allahım!

Biz ümmeti Muhammed'in dağınıklığını gider. Bize ve ülkemize birlik ve dirlik ver.

Bütün dünyaya da huzur ve barış nasip eyle...

Kalplerimizi birbirine ısındır ve bizleri birbirimize sevdir. Dünyanın dört bir tarafında hizmet eden kardeşlerimizi bizlerle beraber ihlas-ı etemme muvaffak kıl ya Rabbi!

TÖVBE İSTİĞFAR DUASI

🔹Regaip Kandili'ni yaptıklarından tövbe etmek için bir vesile olarak gören Müslümanlar Tövbe İstiğfar duasını kandil gecesi içinde okurlar.

Tövbe İstiğfar duası:

"Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm."