Regaip Kandili 2025 ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Yılın son kandilini Diyanet açıkladı!

REGAİP KANDİLİ DUASI

🔹 Hak Teala'nın kullarına karşı ihsanının bol olduğu Regaip Kandili'nde müminler sıklıkla dua ederek Allah'a (CC) yönelirler. Regaip Kandili'nde okunacak dualardan birisini burada sizlerle paylaşıyoruz.

↪ Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed

(Allahım! Peygamberimiz Hz.Muhammed'e (SAV) ve aline salatu selam eyle)

Ya Rabbi!

Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden, korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız.

Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!

Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalblerini yumuşatmak murad ediyorsan, bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalblerini yumuşat ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!

Ey kalpleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı!

Bizim kalplerimizi de, onların kalplerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir!

Ya Rabbi!

Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler ver ve lutfedeceğin bu kabiliyetleri senin rızan yolunda kullanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi!

Sen bizlere peygamberleri donattığın sıfatları lutfet lakin biz lutfedeceğin bu sıfatları tefahur vesilesi yapmayalım ve hep kendimizi sıfır görelim ya Rabbi!

Cümlemize vicdan genişliği lutfet, kalplerimize inşirah bahşet.

Bizleri camilere cemaat olan kullarından kıl ve bizleri müttakilere rehber eyle ya Rabbi!

Ey yüceler yücesi olan Allahım!

Biz ümmeti Muhammed'in dağınıklığını gider. Bize ve ülkemize birlik ve dirlik ver.

Bütün dünyaya da huzur ve barış nasip eyle...

Kalplerimizi birbirine ısındır ve bizleri birbirimize sevdir. Dünyanın dört bir tarafında hizmet eden kardeşlerimizi bizlerle beraber ihlas-ı etemme muvaffak kıl ya Rabbi!