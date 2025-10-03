PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Lafı gediğine koymam lazım

Lafı gediğine koymam lazım

Selda Uskan

SELDA USKAN

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 3 Ekim 2025

Selda abla sorunum eltim! Kendisi bildiğin laf ebesi. Kadınlık desen onda, ahlak desen onda! Ablacım 18 yaşındaki kızımı evlendirdim, bir ay sonra dönüp geldi. Tabi eltimin diline düştük. 'Bekaret yüzünden babasının evine yollanan kızlar' üzerine romanlar yazmaya başladı. Evladım zaten insan önüne çıkamıyor! Şimdi bana öyle bir laf bulmalısın ki, herkesin ortasında bunun ağzına tıkıvereyim. İki cümlesinden biri 'anne dediğin şöyle olunur, böyle olunur! Anlıyorsun bana laf çakıyor.

Ama bir de ÖĞRENİYORUM Kİ meğer 'İlk eşim kızlarımı vermiyor' dediği çocuklarını esas kendi terk etmiş!
Eski görümcesini tesadüfen tanıdım, gençliğinde hanımefendinin yemediği herze kalmamış sonunda kadının abisini kafeslemiş ve iki kızı olmuş.
"Ama bir türlü durulmadı, gözü hep dışardaydı" diye anlatıyor görümce.
Durum bu ablacığım, ne dersin şimdi böyle bir kadına... Rumuz; S.L.L.

ÇOCUKLARI ÇARPIŞTIRMAYIN
S.U. CEVAP; Bence yapman gereken tek şey, onun gözü önünde kızınla yaşayacağın mükemmel bir ilişki!

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Sen sakın kendini tutma 30 Eylül 2025, Salı Benim yüzümden kocaya kaçtı! 25 Eylül 2025, Perşembe Çocuk mu, meslek mi? 23 Eylül 2025, Salı O adam gitti, başka adam geldi 20 Eylül 2025, Cumartesi
Bücür Cadı’nın Şehriye’si Sezer Güvenirgil bakın şimdi ne halde! 76 yaşında olduğuna inanmak imkansız...
Bücür Cadı’nın Şehriye’si Sezer Güvenirgil bakın şimdi ne halde! 76 yaşında olduğuna inanmak imkansız...
Eskişehir’de feci kaza: AK Parti Milletvekili Ayşen Gürcan yaralandı! 1 ölü
Eskişehir'de feci kaza: AK Parti Milletvekili Ayşen Gürcan yaralandı! 1 ölü
İsrail saldırılarına rağmen karasularını geçti! Mikeno gemisinde Gazze ablukasını kıran Türk Huzeyfe Küçükaytekin
Ablukayı kıran Türk
Turgay Ciner Türkiye’den kaç para kaçırdı? Türk bankalara 800 milyon dolarlık borç!
Turgay Ciner Türkiye'den kaç para kaçırdı?
Kadıköy’de Kerem şov! Fenerbahçe - Nice: 2-1 | MAÇ SONUCU
Fenerbahçe Kadıköy'de güldü!