Selda Uskan

Selda abla sorunum eltim! Kendisi bildiğin laf ebesi. Kadınlık desen onda, ahlak desen onda! Ablacım 18 yaşındaki kızımı evlendirdim, bir ay sonra dönüp geldi. Tabi eltimin diline düştük. 'Bekaret yüzünden babasının evine yollanan kızlar' üzerine romanlar yazmaya başladı. Evladım zaten insan önüne çıkamıyor! Şimdi bana öyle bir laf bulmalısın ki, herkesin ortasında bunun ağzına tıkıvereyim. İki cümlesinden biri 'anne dediğin şöyle olunur, böyle olunur! Anlıyorsun bana laf çakıyor.



Ama bir de ÖĞRENİYORUM Kİ meğer 'İlk eşim kızlarımı vermiyor' dediği çocuklarını esas kendi terk etmiş!

Eski görümcesini tesadüfen tanıdım, gençliğinde hanımefendinin yemediği herze kalmamış sonunda kadının abisini kafeslemiş ve iki kızı olmuş.

"Ama bir türlü durulmadı, gözü hep dışardaydı" diye anlatıyor görümce.

Durum bu ablacığım, ne dersin şimdi böyle bir kadına... Rumuz; S.L.L.



ÇOCUKLARI ÇARPIŞTIRMAYIN

S.U. CEVAP; Bence yapman gereken tek şey, onun gözü önünde kızınla yaşayacağın mükemmel bir ilişki!