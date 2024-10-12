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Selda Uskan

SELDA USKAN

Tarihi 12 Ekim 2024

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SESLİ DİNLE

Kuzeni değil beni suçlarlar

SELDA abla, 20 yaşında mutlu bir kadınım. Ama yuvam tehlikede.
Sebep; annemin sapık kuzeni...
Çocuklukta evcilik oynarken "Ben doktorum sen de hamilesin" diyerek pijamamın içine oyuncak bebeğimi koyup sözüm ona doğum yaptırırdı! Ellerinden rahatsız olduğumu hatırlıyorum.
Daha sonra 14-15 yaşlarıma geldiğimde cep telefonuma uygunsuz resimler yollamaya başladı. Tabii annemlere hiçbir şey söyleyemedim. Çünkü annem kız kardeşine ve çocuklarına laf ettirmez, sonuçta 'azgın kuduruk kız' ben olurdum. Şimdi bu yaratık yeniden ailemize girdi. Yeniden bana asılmaya başladı hem de karısının önünde. Kız biraz saf.
Esas sorun kocam! Fark ederse cinayet çıkar. Çevremde kimseye akıl danışamam. Ne yapmalıyım?
Rumuz; Pandora

OLAN BİTENİ KOCANLA KONUŞ
S.U. CEVAP; Bana sorarsan sert kelimeler söylerdim ama diyemem. Çünkü Müdürümüz Sayın Ergün Diler'in etik kuralları önümüze set koyuyor.
Sen iyisi mi olan biteni kocanla konuş. Tabii yumuşatarak. Durup dururken damadı da çıldırtmayalım.

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