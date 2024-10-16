Selda Uskan

SELDA hanım sesimizi duyurun.

Kadın olarak 'Kadınların öldürülmelerine' isyan ediyoruz. Sosyal medyada karşılaştığımız "Kocasını boşamaya kalkmayacaktı o zaman" diyen erkekleri Allah'a havale ediyoruz. Çıldırdığımız nokta; kızı 16 yerinden bıçaklarken aslan kesilen bu adamların, polisi görünce fare gibi kaçmaları. Hepsi kahrolsun.

Rumuz; Beykoz kadınları/2017



YIL 2024 - CİNAYETLER DEVAM

S.U. CEVAP: Gerçekten hata kimde?

Eşini iyi tanımadan, araştırıp sormadan evlenen kızlarımızda mı? Yoksa erkeğe, 'kadın üzerinde her türlü hak iddia edebilirsin' bilinçsizliğini ve şuursuzluğunu aşılayan toplum ve ailelerde mi? Bence sonuç itibariyle suçun önemli bölümü de kanunlarımızın yetersizliği... Devir malum, kötülüğe evrilmiyor, doğrudan o tarafa doğru devriliyoruz...

Birileri çıkıp bu işi kökünden çözmeli. Gerçekten yeter.

Not; Yıllar önce köşeme gelen bir isyan mektubuydu, bu gün aynen yayınlıyorum.

Sevindirici haber ise; Başkanımız Tayyip Erdoğan sorunumuza el attı. Allah yolunu açık etsin...