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Korkunç şeyler oluyor

Selda Uskan

SELDA USKAN

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Eklenme Tarihi 21 Nisan 2025

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SESLİ DİNLE

SELDA abla yakınlarıma anlatamıyorum.
19 yaşında beş aylık evli ve hamile bir kızım. Kocamla üç ay flört ettik ama hiç tanımamışım. Korkunç bir hayatım var abla. Her bahaneyle dayak atıyor. Ama sonra hemen yumuşayıp sarılıyor ve beni ilişkiye zorluyor. Anne babam pasif insanlar, söylersem kötü şeyler yaparmış öyle diyor. Ayrıca bu şekil yakınlaşmalar normalmiş. Abla çok kararsızım... Rumuz; Mutsuz

MEYDANI BOŞ BULMUŞ
S.U. CEVAP; Aşkım olay seni aşmış, beni zaten aşar, demek ki derhal bir uzmandan yardım alıyorsun. Belli ki adamın kafa kırık, ahlak yerlerde... Ve senin geleceğin tehlikede. "Mecburum" diyorsun; annem de bana hamileyken baba evine sığınmış. 10 yaşına kadar dedemi baba bildim ve bana o kadar çok şefkat gösterdiler ki kavganın eksik olmadığı kendi evimde büyümektense 'yalanla' ama mutlu büyümek bu gün bile tercihim. Korkma canımın içi, hemen ailenle konuş hatta şöyle güçlü kuvvetli üçgen vücutlu bir kuzen gelip seni alsın. Anladığım kadarıyla bu sapık seni yalnız görüp her istediğini yapacağını sanıyor. Söyle ona yemezler deveden büyük fil var...

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