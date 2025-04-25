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Çabuk bıkıyorum

Selda Uskan

SELDA USKAN

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Eklenme Tarihi 25 Nisan 2025

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SESLİ DİNLE

SELDA abla, 22 yaşındayım ama hala uzun bir ilişki yaşayamadım. Oysa 'sevmeyi seven' kızlardanım. Neden böyleyim bilmiyorum? Bir yerde hata yapıyorum ama nerede... Rumuz; Arzu

ACELE EDİYORSUN
S.U. CEVAP; Arzu'cum yetişkinlikte insan sevdalanmayı ağırdan alır, öyle ergenlikteki gibi bir telaş her gördüğüne aşık olmaz. Sendeki hata bu galiba.
Örneklemek gerekirse, sevgili Perran Kutman'ın o dönemlerine ait anılarından güzelini bulamayız... "Mahallede bütün oğlanlara sırayla aşık olurdum. Günlüğüm vardı, pazartesi başlardım yazmaya, 'Nüsret'i' çok seviyorum, evlenmezsem ölürüm!' Salı günü, 'Nüsret'le bisiklete bindik o da benden hoşlanıyor!' Çarşamba, Perşembe, Cuma hissiyat biraz azalarak devam eder Cumartesi günü de 'Ay bu Nüsret çok salak' deyip oğlandan buz gibi soğurdum. Pazartesi Hilmi'yle başlardı aşk hayatım; ' Aman Tanrım Hilmi müthiş bir çocuk, sonunda aradığım erkeği buldum!' Tabii o da bir hafta sürerdi..." İşte böyle Arzu'cum, yapman gereken ağırdan almak, her gördüğünün üstüne atlamamak. Bu arada Perran'a selam olsun, sonunda yavaşça sevmeyi öğrendi ve o aşk hala devam ediyor...

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