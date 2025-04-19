Selda Uskan

SELDA abla, kocamın ihanetine uğradım. Elbette kızgınım ama öne sürdüğü bahanelere çıldırdım.

Sözüm ona kadınla internette erkek sanarak arkadaş olmuşlar! Sonra adam demiş ki 'Abi seni çok sevdim buluşalım!' Adres; otel odası! Bizimki de gitmiş. Aa ne görsün, arkadaş taş gibi bir kadın! Sonra hazır gelmişken deyip... Selda abla döve döve doğruyu mu söyletsem acaba... Rumuz; Rozi

ZEKAYLA ALAY ETMEK

S.U.CEVAP; Evet Rozi'cim bence de bir kadının aklını yok saymak, bedenine yapılan ihanetten daha gurur kırıcı. Kocan da belli ki 'uydurduğu saçma sapan nedenlere inanmanı bekleyerek aklınla dalga geçmiş!' Ama kabul edelim, bu tarz artık günümüzün modası. Hemen her konuda suç işleyen kendini uyanık, karşısındakini de salak sanıyor. Son örnek, hunharca öldürülen gencin mezarını yıkıp döken 68 yaşındaki o öküz adam... Polise diyor ki "Mezara ayağım takılınca sinirlendim, bütün çiçekleri yoldum!" Bence kanun düzenleyicilerin, bu tip savunma yapanlara 5 yıl artı ceza vermelerinin zamanı geldi. Ki 'Şimdi bir yerimden uydurup fazladan 5 yıl daha yatmayayım' diyerek sadece gerçeği anlatsınlar.