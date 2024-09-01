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Selda Uskan

SELDA USKAN

Tarihi 1 Eylül 2024

Kocası kapıya koyacak

SELDA abla hemen söyleyeyim "Uzmana danış" deme, danıştık. Doktor nasihat ederken benim kız tavanı seyretti.
Ben anne tecrübesine daha çok inanırım. Okurlarınızdan kız annelerine sesleniyorum, lütfen bana yol göstersinler. Anladığınız gibi 14 yaşında kızım var ama erkek olacak diye korkuyoruz.
Dal tepelerinde, sitede dövmediği oğlan kalmadı, bardak bile yıkamıyor varsa yoksa oyun.
Rumuz; erkekfatma

YETENEĞİNİ KEŞFEDİN
S.U. CEVAP; Ben de çocukluğumda aynı senin kız gibiydim.
Tabii kuşak farkından dolayı bizim oyun türlerimiz daha çok el becerilerimizi geliştirmeye yaradı.
Mesela ben iki çelik-çomak arası ağaç dibine oturup, komşu kızın bebeğine pantolon dikerdim.
"Kız gibi" demesinler diye gizli yapardım. Sonradan akademide grafik okudum, kamera arkası çalıştım, ATV'de sabah programı yaptım, Sarıkız diye yıllarca köşe yazdım... AMMA... Çok sevdiğim dikiş dikmeyi hiçbir şekilde bırakmadım! Bakınız;
İns. Selda Uskan sayfası... Yani ısrarla diyorum ki; Zaman içinde kızın da mutlaka bir yeteneğini keşfedip, o yolda ilerleyecektir.

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