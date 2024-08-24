PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Vicdansızlık
Selda Uskan

SELDA USKAN

Tarihi 24 Ağustos 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Vicdansızlık

SELDA hanımcım, biliyorum siz aşk işlerine bakıyorsunuz ama bir ayrıcalık yapın lütfen. Hasta çocuğuna, örgü örerek bakan 75 yaşında bir anneyim. İsteğim, bir avukat tavsiyesi! Okurlarınız arasında mutlaka vardır. Sorunum ise, 10 yıldır oturduğumuz site!
Aslında, site sınırlarının dışında yapılmış 12 haneli bir müştemilattan ibaretiz. Hatta aramızdan belediye otobüs yolu geçiyor. Dairelerimiz 30 metrekare ve 2.5 milyon fiyatı. Deniz tarafındaki site evleri ise 600-700 metrekare, 30 milyon TL. Sorun; aynı aidatı ödüyoruz; 3500 TL. Kodamanlar 'metrekare tipi yönetmeliğe' yanaşmıyor. Ölüp gidersem çocuğuma hiç kimse acımaz. Yönetim diyor ki; "Aidatı ödeyemeyen satar gider!" İyi de 3500'ü duyan müşteri arkasına bakmadan kaçıyor ki... Rumuz;
Tekirdağ
ÖNÜNÜZDE EĞİLMELİLER
S.U; Yönetmelik dediğiniz şey, yüreklerde vicdan varsa anında değiştirilebilir. Böyle olunca, sizin 2 bin, şatoların 4 bin TL aidat ödemesi gerekir. Ama anladığım kadarıyla bu uyanık kodaman arkadaşlar sizi salak bellemiş, her ay sizden kendi aidatlarının yarı parasını alıp ceplerine indiriyorlar! Peki nerede kaldı gurur, onur?

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Ya babamsa 22 Ağustos 2024, Perşembe Ölesiye nefret ediyor 15 Ağustos 2024, Perşembe Her kaynana mı? 13 Ağustos 2024, Salı Kendini annemle kıyaslıyor 12 Ağustos 2024, Pazartesi
Filiz Akın ile Türker İnanoğlu’nun oğlu İlker İnanoğlu 59 yaşına bastı! Gülşen Bubikoğlu’ndan nostaljik aile pozu geldi: Eşi, kızı ve İlker’le...
Gülşen Bubikoğlu’ndan nostaljik aile pozu!
Ünlü oyuncu Peker Açıkalın son hali şaşkına çevirdi!
Ünlü oyuncu Peker Açıkalın son hali şaşkına çevirdi!
Asgari ücrete enflasyon ayarı! 4 formül masada: Yeni oranlarla zamlı 2024 Ocak maaşı ne kadar olacak?
Asgari ücrete enflasyon ayarı
Galatasaray’a 60 milyon euroluk Zaha müjdesi!
Galatasaray'a 60 milyon euroluk Zaha müjdesi!
UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi! Galatasaray Beşiktaş Trabzonspor ve Başakşehir’in maçları sonrası güncel puanlar... Türkiye kaçıncı sırada?
UEFA ülke puanları güncellendi!
SON DAKİKA