Selda Uskan

SELDA hanımcım, biliyorum siz aşk işlerine bakıyorsunuz ama bir ayrıcalık yapın lütfen. Hasta çocuğuna, örgü örerek bakan 75 yaşında bir anneyim. İsteğim, bir avukat tavsiyesi! Okurlarınız arasında mutlaka vardır. Sorunum ise, 10 yıldır oturduğumuz site!

Aslında, site sınırlarının dışında yapılmış 12 haneli bir müştemilattan ibaretiz. Hatta aramızdan belediye otobüs yolu geçiyor. Dairelerimiz 30 metrekare ve 2.5 milyon fiyatı. Deniz tarafındaki site evleri ise 600-700 metrekare, 30 milyon TL. Sorun; aynı aidatı ödüyoruz; 3500 TL. Kodamanlar 'metrekare tipi yönetmeliğe' yanaşmıyor. Ölüp gidersem çocuğuma hiç kimse acımaz. Yönetim diyor ki; "Aidatı ödeyemeyen satar gider!" İyi de 3500'ü duyan müşteri arkasına bakmadan kaçıyor ki... Rumuz;

Tekirdağ

ÖNÜNÜZDE EĞİLMELİLER

S.U; Yönetmelik dediğiniz şey, yüreklerde vicdan varsa anında değiştirilebilir. Böyle olunca, sizin 2 bin, şatoların 4 bin TL aidat ödemesi gerekir. Ama anladığım kadarıyla bu uyanık kodaman arkadaşlar sizi salak bellemiş, her ay sizden kendi aidatlarının yarı parasını alıp ceplerine indiriyorlar! Peki nerede kaldı gurur, onur?