PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Kendimi sevdiremedim

Kendimi sevdiremedim

Selda Uskan

SELDA USKAN

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 28 Nisan 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

SELDA abla, seninle dertleşmek istedim... Eşime vardığımda dul ve çocukluydum. Tabii bu yıllarca başıma kakıldı. Onun ilk evliliği, benden de iki yaş küçük. Kaynanam hep derdi ki "Yoklukla büyüttüm, kazandığı parayı elin dul karısıyla piçine yedirtmem..." Abla ikincisinden de mi boşanayım?
Sence ne yapmalıyım?
Rumuz; Ayşe Necla

DOĞRU ADRESTESİN
S.U. CEVAP; Sevgili Ayşe bu kez ben değil, rahmetli annem cevaplasın seni...
O da senin gibi 17 yaşında anne olmuş ve boşanıp baba evine dönmüş. Daha sonra ayrı şehirlerde büyüdükleri için yeni tanıdığı kuzeni evlenme teklif etmiş. Anacığım, "Abi bildiğim biriyle asla olmaz" diye diretse de 10 yıl sonra kabullenmiş. Ama uzak şehirdeki oğlan anası ve babası ateş püskürmüşler.
Dememişler ki "Kardeşimin evladıdır, melek gibidir, güzelliği dillere destandır, bizim hımbıl oğlumuza zaten kimse varmaz, ilkinden olan kızına da dedesi sahip çıktı" dememişler, her fırsatta nefretlerini kusmuşlar. Tam 20 yıl... Bu arada kardeşim oldu Necla'cım ama anasını sevmediklerinden torun da 2. sınıf muamele gördü.
Mesela hediye yollarlardı sadece kendi oğullarına ve öz torunlarına; bana ve anneme yok! Sona geliyorum; Bu iki insana hasta yataklarında annem baktı ve anacığımın ellerinde "Bizi affet" diyerek can verdiler. Biricik oğulları üvey babama da (kendi oğlu istemedi) bakmak bana nasip oldu. Hepsi nurlarda yatsın...
Demem o ki Necla'cım sabret ve mutlu ol. Allah'ın mutlaka bir hesabı vardır. Yavrunu da benim için öp...

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Çabuk bıkıyorum 25 Nisan 2025, Cuma Korkunç şeyler oluyor 21 Nisan 2025, Pazartesi İhaneti affettim ama diğeri... 19 Nisan 2025, Cumartesi Annem çıldırdı 15 Nisan 2025, Salı
25 kilo eriyen Türkan Şoray’ın hastalığı ortaya çıktı! Yeşilçam’ın Al Yazmalı’sı meğer sessiz sedasız mücadele ediyormuş...
25 kilo eriyen Türkan Şoray'ın hastalığı ortaya çıktı!
Samsun’daki heyelan anı kamerada!
Samsun'daki heyelan anı kamerada!
Fenerbahçe’ye tank gibi orta saha! Kanarya transferde fark yaratacak
Fenerbahçe'ye tank gibi orta saha! Kanarya transferde fark yaratacak
Samsun’da can pazarı! Heyelan sonucu kaya parçaları otomobilin üstüne düştü: Baba ve 2 çocuktan acı haber
Samsun'da can pazarı!
CHP ’jammer’ dedi otel yalanladı! Ekrem İmamoğlu ve ekibi otelde ne görüştü! Bavulda ne var?
CHP 'jammer' dedi otel yalanladı!