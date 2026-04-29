Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Sacha Boey'un geleceği netleşmeye başladı. Galatasaray yönetimi, Fransız sağ bek için belirlenen yüksek bonservis bedelini mevcut planlamaya uygun bulmadı. Bu nedenle oyuncunun satın alma opsiyonunun kullanılmaması yönünde karar alındı.

BEDEL BELİRLEYİCİ OLDU

Sözleşmede yer alan 15 milyon euroluk opsiyonun yüksek bulunması, yönetimin tercihinde belirleyici oldu. Sarı-kırmızılıların, bonservis bedelinin daha düşük bir seviyeye inmesi halinde oyuncunun durumunu yeniden değerlendirebileceği ifade edildi. Bu kapsamda yaklaşık 5 milyon euro civarında bir rakamın kabul görmesi durumunda yeni bir adım atılabileceği belirtildi.