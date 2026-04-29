Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Sacha Boey'un geleceği netleşmeye başladı. Galatasaray yönetimi, Fransız sağ bek için belirlenen yüksek bonservis bedelini mevcut planlamaya uygun bulmadı. Bu nedenle oyuncunun satın alma opsiyonunun kullanılmaması yönünde karar alındı.
BEDEL BELİRLEYİCİ OLDU
Sözleşmede yer alan 15 milyon euroluk opsiyonun yüksek bulunması, yönetimin tercihinde belirleyici oldu. Sarı-kırmızılıların, bonservis bedelinin daha düşük bir seviyeye inmesi halinde oyuncunun durumunu yeniden değerlendirebileceği ifade edildi. Bu kapsamda yaklaşık 5 milyon euro civarında bir rakamın kabul görmesi durumunda yeni bir adım atılabileceği belirtildi.
PERFORMANSI TAKİP EDİLDİ
Galatasaray'a geri döndükten sonra 15 maçta forma giyen Sacha Boey, bu süreçte 2 gol kaydetti. Oyuncunun performansı teknik heyet tarafından takip edilirken, maliyet faktörü karar sürecinde ön plana çıktı.
Galatasaray'ın mevcut planı doğrultusunda Sacha Boey'un sezon sonunda Bayern Münih'e dönmesi beklenirken, olası yeni şartların oluşması halinde transfer dosyasının yeniden açılması ihtimali bulunuyor.