Selda Uskan

Selda abla 'sahtekarın önde gidenini' bulmuşum! Gerçek kişiliğini benden önce keşfeden anacığımın da lafı ağzına tıkadım; "Az konuşuyor, güzel bakıyor, tebessümü muhteşem, en önemlisi oğluma iyi babalık yapacak!" Ama hiçbir şey hayal ettiğim gibi olmadı. "Seni çok kıskanıyorum, kimseyle samimi olma" diye baskı uyguladı. Hatta arada bir iki tokadını yedim. Ama çok seviliyorum diyerek sustum. En azından kendisi kadınlara bakmıyordu... Ama sonra oturduğumuz apartmanın görevlisinden öğreniyorum ki, sitedeki bütün kadınlara yılışmış!

Özellikle gitmeyi bana yasakladığı karşı komşu kızın kapılarına dayanmış. Selda abla şimdi bu kızcağızı razı edebilirsem, boşanma mahkememde şahitlik edecek. Rezillik ayyuka çıktı artık. Dini imanı paraymış, "Çantanı alıp gidersin, ev benim" diyor... Oysa evliliğimiz boyunca benim maaşımla geçindik... Çoğu eşyayı ben aldım! Rumuz; Duygu D.

NE YAP ET

S.U. cevap; Duygu'cum ne yap et, adamın nesi varsa al! 'Paragöz' diyerek ayıplayan olursa benimle iletişime geçsin, gerekeni söylerim. Beş kuruşsuz anne evine mi dönülürmüş?