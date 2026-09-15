CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar O Erkeği Buldum... Ama?
Selda Uskan
SELDA USKAN
Tüm Yazıları

O Erkeği Buldum... Ama?

Eklenme Tarihi 15 Eylül 2026

SELDA hanım, ben 38 yaşında, aradığı erkeği bulamadığı için evlenememiş biriydim. Beş ay önce ailemin ısrarı ile düzgün sayılacak bir erkekle nişanlandım. Ama genç kızlığımdan beri hayalini kurduğum, pembe dizilerdeki erkek, nişanlımın amca oğlu olarak karşıma çıktı!. Nişanlımın tam zıttı, beğendiğim tüm unsurlara sahip! Sade ama kalite giyim, (bileğinde incecik deri ip bağlı) tertemiz ayakkabılar, bakışları güzel sıcacık bir adam. Yanılmıyorsam o da benden etkilendi! Kafamdan delice şeyler geçiyor Selda hanım... Önce nişanı atsam... aradan bir süre geçtikten sonra kendisini arayıp hislerimden söz etsem... Ya gerçekten o da beni sevdiğini söylerse? Ama annemler borç yaptı, nankörlük edemem. Öte yandan nişanlımdan soğudum, elini sürmesine tahammülüm yok! Ne yapmalıyım lütfen akıl verin. Çünkü bu öyle insanın çevresine anlatacağı gibi bir şey değil. Bazen dışarıdan bakıyorum, dehşete kapılıyorum, bu ben miyim diye? Rumuz; Roza

PEMBE DİZİ- KARA YAZGI

S.U.CEVAP; Duygular ortaya çıkabilir, ailede korkunç şeylere sebep olursun. Lütfen başka kısmetler ara...

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Pişmanım 14 Eylül 2026 Erkekler neden soğur 12 Eylül 2026 O erkeği buldum... ama? 07 Eylül 2026 Yeni bir otel faciası 03 Eylül 2026
Müge Anlı’da mucize kurtuluş! 4 yıldır şehir şehir dolaşan Derin Yaman dakikalar içinde bulundu
Müge Anlı'ya peş peşe ihbarlar! Derin Yaman'ın izine ulaşıldı
4 yıldır haber alınamayan Derin Yaman bulundu: Müge Anlı’ya gelen ihbarlar sonuç verdi
4 yıldır aranan Derin Yaman bulundu!
Galatasaray’da 3 ayrılık birden! Aldıkları süre şoke etti
Galatasaray'da Ocak'ta ayrılık rüzgarı!
Fenerbahçe deplasmanda tekledi! Derbi öncesi soğuk duş
Fenerbahçe deplasmanda tekledi
Emeklinin ocak zammında yeni tablo: Yüzde 10,07 oranıyla en düşük emekli aylığı 25 bin 923 TL’ye çıkacak!
Emekliye ocak zammında yeni hesap!