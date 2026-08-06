CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar İdeal koca
Selda Uskan
SELDA USKAN
Tüm Yazıları

İdeal koca

Eklenme Tarihi 06 Ağustos 2026

Selda ablacım kızlarla oturduk köşe yazılarını okuyoruz. Üçümüz bekar, birimiz nişanlıyız. İdeal koca konusunu tartışıyoruz! Deneyimlerinizin bize ışık tutması umuduyla. Rumuz;Dörtgen

PARAYI ES GEÇMEYİN

S.U.cevap; İnsan genç ve güzelken daha romantik istekleri oluyor. Örneğin ben; 'vicdanlı,anlayışlı, özgüvenli, hayvan vedoğa seven, tertemiz ve komik' olsun yeter derdim... Fark ettiğiniz gibi listede "Zengin olsun" maddesi yok. Çünkü o kadar ukalayım ki, "Nasıl olsa kendim kazanırım" diyorum!
Salaklığımı bir örnekle arz edeyim; yirmili yaşların başındayım... Genç bir çocukla flört ediyoruz... Yukarıda saydığım hasletlerin çoğu var... Ta ki oğlan pahalı bir marka bilezik hediye etmeye niyetlenene kadar!

Peki lüzumsuz tepkim ne? "Papatya yeterdi, ben senin kız arkadaşınım!" Tuhaf olan, Bağdat Caddesi'ndeyiz, lüks araba kullanıyorum ve ekranlarda reklamım oynuyor! Bugünkü aklımla, zengin adamları yine ret eder miydim bilmiyorum kızlar. Ama şu an oturduğum evin aidatının 7 bin TL olacağını bilseydim, paramıharcarken veya koca seçerken biraz daha düşünürdüm galiba...

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Benimki bildiğiniz gibi değil... 04 Ağustos 2026 En acımasız yorumunu bekliyorum 30 Temmuz 2026 Arkadaş kalınır mı? 27 Temmuz 2026 Yeni sevgili beni kıskanıyor! 21 Temmuz 2026
20 günde alınan karar ve yıldırım nikahı... Ceren ve Emir Benderlioğlu’ndan 16 yıl sonra gelen itiraf
20 günde alınan karar ve yıldırım nikahı... Ceren ve Emir Benderlioğlu'ndan 16 yıl sonra gelen itiraf
Küçükçekmece’de 3 kişinin öldüğü kaza kamerada: Otomobilin İETT otobüsüne çarptığı anlar saniye saniye kaydedildi
Küçükçekmece'de 3 kişinin öldüğü kaza kamerada
2026 LGS 1. ve 2. nakil takvimi: MEB boş kontenjan sorgulama ekranı
MEB LGS 1. ve 2. nakil takvimi!
Koray Beşli tutuklandı! Reşit olmayan kız çocuklarına ilişkin yazışmalar bilirkişi raporunda: Müstehcen fotoğraflar sapkın yazışmalar
Koray Beşli'nin telefonundan çıkan pedofili mesajları
Hainin ifadesi ortaya çıktı! FETÖ elebaşıyla görüşme suikast öncesi gizli toplantılar: Burkay Karatepe tutuklandı
FETÖ'cü hain Karatepe için hesap vakti