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Selda Uskan
SELDA USKAN
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Onun da boyu kısa

Eklenme Tarihi 08 Ağustos 2026

Selda abla, eşim sürekli çirkin olduğumu yüzüme vuruyor. Evet kendisinin suratı güzel ama benim de boyum uzun! Haklı olduğu tek konu kilo aldım. Soğudum Selda abla ama hıncımı almadan da boşamayacağım. Rumuz; Çağla F.

VİCDAN YOKSUNLUĞU

S.U. Cevap; Fiziki hatayı yüze vuran kulunu Allah çarpar. Ama bazı kullar hakkediyor. Keşke işin başında sen daha erken davranıp "Bak şu boyuna posuna, yanımda cüce gibi kalıyorsun, suratın güzel olsa ne olur" deyip ayna karşısına dikseymişsin.

Ama maalesef kız kısmıyız, aşığız ve o dönemler körüz. Peki şimdi ne yapacağız; Önce masraflarını karşılayacak, senin burun hokka gibi olacak. Sonra sen Çağla'nın Şikel modelini benimseyip acilen kilo vereceksin... Ve yeni bir kreasyon düzeceksin. "Ne yapıyorsun beni batırdın" derse, "Hayatım bana yeniden aşık olman için yapıyorum" diyeceksin.

Bunu söylerken gözlerini süzüp, dudak kenarına sinir bozucu bir tebessümü iliştirmeyi de unutma ki aklıyla dalga geçtiğini anlasın ama dile getiremesin.
Bakarsın nadim olur, ilişkiniz düzelir.

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