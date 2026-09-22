Örnek No:55*

T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/967 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/967 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN;

Tapu Kaydı : İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi, Kuleli Mevkii, 9436 Parselde Kayıtlı, 111,02 M2 Yüzölçümlü Arsa Nitelikli Ana Taşınmazda Kain, 20/160 Arsa Paylı, Zemin Kat, 2 Numaralı Mesken Nitelikli Bağımsız Bölümün 3/10 HİSSESİ Satışa Konudur.

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; Müdürlüğümüz dosyasında mevcut 05.02.2026 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Bahçelievler İlçesi, Zafer (tapuda Yenibosna) Mahallesi, Dumlu 2 Leylak Sokakta, tapunun 9436 parsel numarasında kayıtlı ve Dumlu 2 Sokaktan 1 dış kapı numarası alan 111,02m2 miktarlı kat irtifakı tesisli Fatma Çengel Apartmanında 20/160 arsa paylı zemin kat (2) bağımsız bölüm numaralı "Mesken"in 3/10 hissesi niteliğindedir. Zafer Mahallesi, Dumlu 2 Sokak üzerinde ve bu sokaktan 1 dış kapı numarası alan bodrum kat+ zemin kat+ 4 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı mevcut, merdiven ve sahanlıkları mermer kaplı, asansörlü, katlarında birer daireli ana binanın zemin katında yer alan (2) bağımsız bölüm numaralı daire Tapu Müdürlüğünde bulunan onaylı mimari projesine ve mahallinde yapılan tespite göre antre, salon, iki oda, mutfak, banyo-WC mahallerinden ibarettir. Kapalı alanları itibari ile net 65,00m2, brüt 75,00m2 alana sahip, ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri parke, duvarları sıvalı ve boyalı, banyo, WC duvarları fayans kaplı, mutfakta sabit tezgah ile ahşap mutfak dolapları, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları mevcut, PVC doğramalı, daire giriş kapısı çelik kapı olup doğalgaz tesisatlıdır. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapı tamamlanmış, her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın iskana elverişli konut sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir. " denilmektedir.

Son İmar Durumu : Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.12.2025 tarih, 41497 sayılı imar durumu yazısına göre söz konusu taşınmaz 1/1000 ölçekli 21/06/2009 tasdik tarihli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planında İkiz Nizam 5 kat yapılaşma koşullarında 'Konut Alanı"nda kalmaktadır denilmiştir.

Kıymeti : 900.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Beyan: 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır. 18.02.2016 tarih - 4798 yevmiye

Beyan: Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır. 15.08.2016 tarih - 21852 yevmiye

Beyan: Yönetim Planı :08/12/2016 08.12.2016 tarih - 32524 yevmiye (

Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 11:37

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 11:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 11:37

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 11:37

2 NO'LU TAŞINMAZIN;

Tapu Kaydı : İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi, Kuleli Mevkii, 9436 Parselde Kayıtlı, 111,02 M2 Yüzölçümlü Arsa Nitelikli Ana Taşınmazda Kain, 30/160 Arsa Paylı, 1. Normal Kat, 3 Numaralı Mesken Nitelikli Bağımsız Bölümün 1/3 HİSSESİ Satışa Konudur.

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; Müdürlüğümüz dosyasında mevcut 05.02.2026 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Bahçelievler İlçesi, Zafer (tapuda Yenibosna) Mahallesi, Dumlu 2 Leylak Sokakta, tapunun 9436 parsel numarasında kayıtlı ve Dumlu 2 Sokaktan 1 dış kapı numarası alan 111,02m2 miktarlı kat irtifakı tesisli Fatma Çengel Apartmanında 30/160 arsa paylı 1.kat (3) bağımsız bölüm numaralı "Mesken"in 1/3 hissesi niteliğindedir. Zafer Mahallesi, Dumlu 2 Sokak üzerinde ve bu sokaktan 1 dış kapı numarası alan bodrum kat+ zemin kat+ 4 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı mevcut, merdiven ve sahanlıkları mermer kaplı, asansörlü, katlarında birer daireli ana binanın 1.katında yer alan (3) bağımsız bölüm numaralı daire Tapu Müdürlüğünde bulunan onaylı mimari projesine ve mahallinde yapılan tespite göre antre, salon, üç oda, mutfak, banyo-WC, balkon mahallerinden ibarettir. Kapalı alanları itibari ile net 85,00m2, brüt 90,00m2 alana sahip, ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri parke, duvarları sıvalı ve boyalı, banyo, WC duvarları fayans kaplı, mutfakta sabit tezgah ile ahşap mutfak dolapları, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları mevcut, PVC doğramalı, daire giriş kapısı çelik kapı olup doğalgaz tesisatlıdır. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapı tamamlanmış, her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın iskana elverişli konut sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir." denilmektedir.

Son İmar Durumu : Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.12.2025 tarih, 41497 sayılı imar durumu yazısına göre söz konusu taşınmaz 1/1000 ölçekli 21/06/2009 tasdik tarihli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planında İkiz Nizam 5 kat yapılaşma koşullarında 'Konut Alanı"nda kalmaktadır denilmiştir.

Kıymeti : 1.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Beyan: 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır. 18.02.2016 tarih - 4798 yevmiye

Beyan: Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır. 15.08.2016 tarih - 21852 yevmiye

Beyan: Yönetim Planı :08/12/2016 08.12.2016 tarih - 32524 yevmiye

(Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 13:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 13:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 13:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 13:52

3 NO'LU TAŞINMAZIN;

Tapu Kaydı : İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi, Kuleli Mevkii, 9436 Parselde Kayıtlı, 111,02 M2 Yüzölçümlü Arsa Nitelikli Ana Taşınmazda Kain, 30/160 Arsa Paylı, 2. Normal Kat, 4 Numaralı Mesken Nitelikli Bağımsız Bölümün 1/3 HİSSESİ Satışa Konudur.

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; Müdürlüğümüz dosyasında mevcut 05.02.2026 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Bahçelievler İlçesi, Zafer (tapuda Yenibosna) Mahallesi, Dumlu 2 Leylak Sokakta, tapunun 9436 parsel numarasında kayıtlı ve Dumlu 2 Sokaktan 1 dış kapı numarası alan 111,02m2 miktarlı kat irtifakı tesisli Fatma Çengel Apartmanında 30/160 arsa paylı 2.kat (4) bağımsız bölüm numaralı "Mesken"in 1/3 hissesi niteliğindedir. Zafer Mahallesi, Dumlu 2 Sokak üzerinde ve bu sokaktan 1 dış kapı numarası alan bodrum kat+ zemin kat+ 4 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı mevcut, merdiven ve sahanlıkları mermer kaplı, asansörlü, katlarında birer daireli ana binanın 2.katında yer alan (4) bağımsız bölüm numaralı daire Tapu Müdürlüğünde bulunan onaylı mimari projesine ve mahallinde yapılan tespite göre antre, salon, üç oda, mutfak, banyo-WC, balkon mahallerinden ibarettir. Kapalı alanları itibari ile net 85,00m2, brüt 90,00m2 alana sahip, ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri parke, duvarları sıvalı ve boyalı, banyo, WC duvarları fayans kaplı, mutfakta sabit tezgah ile ahşap mutfak dolapları, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları mevcut, PVC doğramalı, daire giriş kapısı çelik kapı olup doğalgaz tesisatlıdır. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapı tamamlanmış, her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın iskana elverişli konut sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir. " denilmektedir.

Son İmar Durumu : Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.12.2025 tarih, 41497 sayılı imar durumu yazısına göre söz konusu taşınmaz 1/1000 ölçekli 21/06/2009 tasdik tarihli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planında İkiz Nizam 5 kat yapılaşma koşullarında 'Konut Alanı"nda kalmaktadır denilmiştir.

Kıymeti : 1.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Beyan: 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır. 18.02.2016 tarih - 4798 yevmiye

Beyan: Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır. 15.08.2016 tarih - 21852 yevmiye

Beyan: Yönetim Planı :08/12/2016 08.12.2016 tarih - 32524 yevmiye

(Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 14:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 14:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 14:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 14:56

16/09/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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