Selda Uskan

SELDA abla, 18 yaşındayım ama biraz eski kafayım.

Üç yıldır beğendiğim bir kız vardı. İki kez çıkalım dedim, istemedi. Ailesi ve edebiyle yaşayan bir varlık kendisi.

Nihayet bir arkadaş aramızı yaptı.

Şimdi ilk randevuda ne yapmalıyım?

Rumuzum; Tarkan

SAMİMİ OL

S.U. CEVAP; Öncelikle tertemiz, pırıl pırıl giyin. Yalnız olmayacağınız bir mekan seç.

Ve sohbet boyunca kibar davran.

Elini tutmaya, sarılmaya filan kalkışma. Kendinden kısaca bahset, daha çok onu dinle.

Espri yap ama en çok sen gülme. Ay ne bileyim Tarkan onu yapma bunu yap o kadar çok ki... İşin zor valla. Galiba doğal olmak en iyisi. Zaten kız senden elektrik almazsa ağzınla kuş tutsan hikaye. Sonucu bana yaz merak ettim.

Ha unutmadan söyleyeyim; kızla ne yaparsan yap, ertesi gün arkadaşlarına noktası virgülü anlatma. Hoş sen akıllı uslu bir çocuksun, belli böyle şeyler yapmazsın. Ben diğer çılgın yaşıtlarına söylemiş olayım.