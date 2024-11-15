Selda Uskan

SELDA hanımcım, geçen günkü, 'çocukluk aşkıyla buluşmayı kendine hak gören' beyefendiye cevaptır; Arkadaşım, yapacağınız şeyin neresi masum, çocukken oynadığınız saklambaçtan söz etmiyorsunuz ki, 'nasıl da öpüşemediğinizi' hatırlatıyorsunuz birbirinize! Selda hanım, ben de 65 yaşında bir kadınım ve bir zamanlar bana ilgisi olan, şimdi evli pek çok erkek arkadaşım var.

(Mahallenin tek sarışın kızı olmam, şortla bisiklete binmem sebebiyle olabilir.) Ama hiç birine telefon edip, Banu Alkan sesiyle, 'aşktan meşkten' bahis açmıyorum. Ya arkadaşım şeytana uyup, "Hadi geçmiş günleri yad edelim, içimizde hasret kalan o öpücüğü hayata geçirelim!" derse? Ki 50 yıllık eskimiş bir evlilikte adamların beyin hücreleri hasar alıyor... Şimdi soruyorum ben bu adamı yoldan çıkarmış olmaz mıyım?

Atasözü ne diyor, "Malını ortaya koyup, komşunu hırsız etme!" Selda hanım özetle, çevresindeki eski-yeni 'meyilli bazı erkekleri' davranışlarıyla hizaya getirecek olan bizzat kadındır.

Rumuz; Güz

HAKLISINIZ

S.U. CEVAP; Gül hanımcım, yazdığınız her satırın altına imzamı atarım...