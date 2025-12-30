PODCAST CANLI YAYIN
Selda Uskan

SELDA USKAN

Eklenme Tarihi 30 Aralık 2025

Selda hanımcım, benim sorunum evliliğimin 27. yılında ihanete uğramam. Şimdi de "Boşanalım" diyor. Kuru maaşından başka bir şeyi yok. Ne yapmalıyım? Rumuz; Hacer B. YALNIZ VEYA ONURSUZ


S.U.CEVAP; Hacer'cim bu durumda iki şıktan birini kabul edeceksiniz. İlki, ihaneti bildiğinize göre onurunuzu kurtarmak için boşanmaya razı gelmek... İkincisi aldatıldığınızı bilmenin ağır yüküyle ve susarak yaşamak zorunda kalmak. Gençken ilk şık daha olası. Çünkü önünüzde başka bir erkekle devam edebileceğiniz yol var. Ama sizin yaşınızda 'kısmetler' azalır veya kalite kaybeder. Üçüncü bir formülü daha var tabii. Camiamızın eski flörtöz bir starından duymuştum. (Adını vermeyeyim, o zamanlar evinin yolunu bulamayan bir kızdı, şimdilerde "Aman bir börek açarım ellerinizi yersiniz" diyen kutsal kadınlarımızdan oldu.) Derdi ki kulakları çınlasın; "En iyi ikinci koca, ilkinin nikahı altındayken bulunur. Bunu garantilemeden diğerini boşamayın!" Benim asla yapamayacağım ve size de öneremeyeceğim bir şık. Amma... 75 yaşına geldiğinizde beş parasız ve yapayalnız kalacaksanız, insan bazen onurundan vazgeçebilmeli.

