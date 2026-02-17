Ankara Çankaya'da TIR'ın altında kalan kadın öldü

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerYaşam VideolarıAnkara Çankaya'da TIR'ın altında kalan kadın öldüAnkara Çankaya'da TIR'ın altında kalan kadın öldüGiriş Tarihi: 17 Şubat 2026 18:42 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2026 18:53 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Ankara Talatpaşa Bulvarı’nda yolun karşısına geçmek isteyen 76 yaşındaki F.A., Cebeci Tren İstasyonu önünde 74 BV 363 plakalı TIR'ın altında kalarak feci şekilde can verdi.Bunlar da Var 00:10OnlyFans operasyonu: 17 tutuklama 16.02.2026Pazartesi 00:58Zonguldak'ta maden ocağında göçük - İlk görüntüler 16.02.2026Pazartesi 02:53Zonguldak'ta madende göçük 16.02.2026Pazartesi 00:51Bursa'da motosikletli ölüm kamerada! 16.02.2026PazartesiCANLI YAYIN