Selda Uskan

SELDA abla selam...

2 yaşındaki oğlumla günlerimiz yalnız geçiyor.

Ancak onu uyuttuktan sonra iş yapıyorum, gazeteleri okuyorum. Tabi sizin baş takipçinizim, önerileriniz hoşuma gidiyor. Aslında problemim yok, sadece minik oğlum çok soru soruyor. Çevresindeki her şeyi öğrenmek istiyor.

Bazen birini cevaplamadan, ikincisi üçüncüsü geliyor...

Sizi öpüyoruz. Rumuz; Rüya-Mert



AH AZİZ NESİN USTA

S.U. CEVAP; Minik oğlun bana Aziz Nesin'in 'Mu ni' hikayesini hatırlattı.

Oradaki velet de her şeyi parmağı ile işaret edip, "Mu ni" diye sorar. Eğitmen aileye der ki, "Aaa kızılır mı, sabırla cevap vereceksiniz...

Şimdi gösteriyorum;

Sor bakiim çocuğum neyi öğrenmek istiyorsun" "Amca mu ni?" "Bardak evladım!" "Mu ni?" "Dedim ya bardak evladım!" "Mu ni?" "Bardak, o bardak!" "Mu niiiii?" Bunun üzerine doktor çıldırır çocuğun kafasına bir şaplak indirir, "Elinin körü evladım!" Çocuğu zor alırlar elinden. Rüya'cım sen topu biraz da babasına at, o cevaplasın. Bu arada işin iyi tarafı uzmanlara göre 'akıllı olduklarının işaretiymiş!' (Hayır aşkım, kocanın değil oğlunun.)