PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Herkesin çocuğundan farklı

Herkesin çocuğundan farklı

Selda Uskan

SELDA USKAN

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 3 Nisan 2025

SELDA abla selam...
2 yaşındaki oğlumla günlerimiz yalnız geçiyor.
Ancak onu uyuttuktan sonra iş yapıyorum, gazeteleri okuyorum. Tabi sizin baş takipçinizim, önerileriniz hoşuma gidiyor. Aslında problemim yok, sadece minik oğlum çok soru soruyor. Çevresindeki her şeyi öğrenmek istiyor.
Bazen birini cevaplamadan, ikincisi üçüncüsü geliyor...
Sizi öpüyoruz. Rumuz; Rüya-Mert

AH AZİZ NESİN USTA
S.U. CEVAP; Minik oğlun bana Aziz Nesin'in 'Mu ni' hikayesini hatırlattı.
Oradaki velet de her şeyi parmağı ile işaret edip, "Mu ni" diye sorar. Eğitmen aileye der ki, "Aaa kızılır mı, sabırla cevap vereceksiniz...
Şimdi gösteriyorum;
Sor bakiim çocuğum neyi öğrenmek istiyorsun" "Amca mu ni?" "Bardak evladım!" "Mu ni?" "Dedim ya bardak evladım!" "Mu ni?" "Bardak, o bardak!" "Mu niiiii?" Bunun üzerine doktor çıldırır çocuğun kafasına bir şaplak indirir, "Elinin körü evladım!" Çocuğu zor alırlar elinden. Rüya'cım sen topu biraz da babasına at, o cevaplasın. Bu arada işin iyi tarafı uzmanlara göre 'akıllı olduklarının işaretiymiş!' (Hayır aşkım, kocanın değil oğlunun.)

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Yaşlılıkta yalnızlık 01 Nisan 2025, Salı Eşim mi haklı, ben mi? 29 Mart 2025, Cumartesi Yaş farkını önemsemiyor 25 Mart 2025, Salı 17'sinde zengin, yaşlılıkta çıtır 18 Mart 2025, Salı
Fenerbahçe - Galatasaray: 1-2 | MAÇ ÖZETİ İZLE
Fenerbahçe - Galatasaray: 1-2 | MAÇ ÖZETİ İZLE
Beşiktaş’tan Immobile yerine dev transfer!
Beşiktaş'tan Immobile yerine dev transfer!
Buse Varol’un annesi gören dilini ısırdı! Alişan’ın kayınvalidesi kızına taş çıkardı
Buse Varol’un annesi gören dilini ısırdı!
Okan Buruk’un burnunu sıkan Jose Mourinho 14 sene önce göz çıkarıyordu! Ceza alacak mı?
Mourinho 14 sene önce göz çıkarıyordu!
CHP’de turp korkusu! Özgür Çelik’ten Yapay zeka çıkışı
CHP'de "turp" korkusu!