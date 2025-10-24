PODCAST CANLI YAYIN
Ektiğimi biçiyormuşum

Selda Uskan

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 24 Ekim 2025

Selda hanım, 63 yaşında dul bir kadınım. Maddi durumum olmadığı için çocuklar babalarının yanında büyüdü. Artık ikisinin de eli ekmek tutuyor ama beni ret ettiler. Kanunda şöyle bir madde varmış "Evlatlar, muhtaç annebabaya bakmaya mecburmuş, ceza bile ödeyebilirlermiş!" Bu yazdığımı mesajla oğluma ilettim, "Bizim için yoksun" diye cevap geldi. Okurlarınızdan ve sizden destek istiyorum. Rumuz; BİR ANNE

SEVGİ EMEKTİR


S.U. CEVAP;

Sanatçı Özcan Deniz üzerinden yorum yapayım; Deniz'in babası, vakti zamanında eşini ve 7 çocuğunu fakirliğe terk etmiş, yıllarca arayıp sormamıştı. Ne zaman ki oğlu ünlü oldu para kazanmaya başladı, beyefendi ekranlarda boy gösterdi; "Oğlum hayırsız çıktı bana bakmıyor!" Şahsen hiçbir kanun maddesi beni böyle bir babayı bakmaya mecbur bırakamaz! Ceza öderim yine de bakmam!

Yasal Uyarı:

