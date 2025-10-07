Selda Uskan

SELDA hanım genellikle bu tip köşelere yazan biri değilim. Konu şu;

Müge Anlı ve Esra Erol'da izlediğimiz "ekranlara çıkıp başka adama kaçan eşlerine, 'geri dön' diye yalvaran kimine göre 'şu midesiz' kocalar!". Selda hanım, şimdi düşünün 6 çocuğunuz var, kıt kanaat geçiniyorsunuz ve eşiniz evi terk ediyor! Bu saatten sonra Kıvanç Tatlıtuğ kadar yakışıklı olsanız bile (ki para zaten yok) çocuklara bakacak kadın bulamazsınız. Anacığınız da ilgilenmeyi reddetmiş veya vefat etmiş olabilir; Şimdi soruyorum, hangi erkek o sefil yaşamda 'erkeklik gururunu' düşünür? Ayrıca biz koca milleti (çoğumuz) erkek eli değmiş karılarımız geri döndüğünde, o andan itibaren kendisini sadece 'kadın' olarak görebilir, yaradılışımız icabı ilişkimizi sürdürebiliriz. Çünkü mahalle dedikodusuna kulak tıkamak; ev işi ve 6 çocuğun sorumluluğunu yüklenmekten çok daha kolaydır. Rumuz; Yaş 65

HAKLISINIZ

S.U.CEVAP; Bu samimi itirafınızın altına -genelleme yapmadan- ama tüm kalbimle imzamı atıyorum...