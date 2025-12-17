İLANEN TEBLİGAT

İSKENDERUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Bayhan Demir Çelik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. kanuni temsilcisi Onur BAHYAN (T.C: 56146253800) adına düzenlenen 23.09.2025 tarihli ve 113835819 sayılı ödeme emri (gecikme zammı hariç:6.116.993,86-TL) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 101. ve 102. maddesi uyarınca posta yoluyla tebliğ edilememiştir. Bu ilanın tebliğinden itibaren bir (1) ay içerisinde Müdürlüğümüze müracaat edilmemesi veya açık adres bildirilmemesi halinde, bir (1) ayın sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı Vergi Usul Kanunu 103., 104., 105., 106. md. uyarınca ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02362439 #ilan.gov.tr