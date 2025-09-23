PODCAST CANLI YAYIN
Çocuk mu, meslek mi?

Selda Uskan

Eklenme Tarihi 23 Eylül 2025
Selda abla, 'çocuk' konusunda eşimle anlaşamıyoruz. Ben bebeğimi anneme bırakıp, mesleğime dönmek istiyorum. Eşim kesinlikle karşı çıkıyor, "Gerekirse ömür boyu çalışma hayatını unutacaksın" diyor... İmza; P.P

ÖNEMLİ OLAN EVLAT
S.U. CEVAP; Aslında ben de aynı hataya düşmüştüm. Kayınvalidem ve kayınpederime kendimi beğendirmek için oğlumu ihmal edip çalışma hayatına başlamıştım! Çünkü yeni çevremde "Üreten kadın makbuldür çocuğu ise herkes yetiştirebilir!" görüşü hakimdi... Ama Allah'tan şunu akıl etmişim, iş olarak mesleğim grafikerliği değil evden de yapılabilen 'dikiş-nakış'ı seçmişim!
Tabii aynı havayı teneffüs etmeniz çocuğa yetmiyor.

"Dur oğlum, şu ceketi bitireyim, bak Yıldız Kenter teyzen akşam gelip alacak" mazereti çocuk nezdinde hiçbir değer taşımıyor. Yaptığınız hatanın bedelini ise hayat size geç de olsa ödetiyor. Şimdi çok şükür Ali dünyanın en değerli insanlarından biri... Onun bu günlerini göremeyen, "Evlat dizinin dibinde olmalıdır, mesleğini sonra da yaparsın" diyen anneme ve daha sonra anneme hak veren Adnan abi ve Simin'e selam olsun...

