SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Bize de imkan tanınsın!
Selda Uskan

SELDA USKAN

Tüm Yazıları

Bize de imkan tanınsın!

Eklenme Tarihi 25 Aralık 2025

Selda hanım, dizi senaryosu yazan bir erkeğim. Konuyla ilgili çok araştırdım. Sonuçta şu fikre ulaştım; uzun soluklu dizilerin yanı sıra pek ala '40 dakikalık ve 4 bölümlük' mini diziler çekilebilir! Öncelikle "Ben şimdi bu diziye bulaşmayayım, takip edemem yarım kalır" diyen erkek izleyiciye ilaç gibi gelir... Diğer olumlu taraflarına gelince; Yapım şirketleri tüm bölüm senaryolarını eksiksiz, kanal yönetimine sunacağından bir süre sonra ortaya çıkan abuk subuk sahnelerin de önüne geçilmiş olur... Benim açımdan en önemlisi Selda hanım, kıyıda köşede kalmış kısa öyküler değerlendirilir! Ayrıca bölüm sürelerinin kısalığı ve ünlü oyuncuya gerek kalınmadığı için cepten büyük paralar çıkmayacaktır... Tüm dizileri aynı oyuncularla ve aynı mekanlarda çekmek, cilalayıp kullanmak da prodüksiyon giderlerini düşürecektir... RUMUZ; İSO VE HATTA...


S.U. CEVAP; Dizi çekimleri sırasında her sahne fotoğraflanır ve bunlardan mini FOTOROMANLAR oluşturulur!... Dizinin yayınlandığı TV kanalının illa ki bir gazetesi olacağından, bu fotoromanlar gazeteyle birlikte hediye verilir!

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Bize de imkan tanınsın! 24 Aralık 2025, Çarşamba Bizim evdeki yangın 22 Aralık 2025, Pazartesi Çamaşır suyu ikilemi 17 Aralık 2025, Çarşamba Evlenmiyor 08 Aralık 2025, Pazartesi
Fenerbahçe Kulübü Sadettin saran için bildiri yayınladı!
Çalışmalar durmayacak
Şans Topu 5 milyon devretti
Şans Topu 5 milyon devretti
Sayısal Loto 477 milyon devretti
Sayısal Loto 477 milyon devretti
Yumurta var mı? diye sormuştu… Doğum günü pastasını yiyen Remziye Horuz hayatını kaybetti
Yumurtadan katil çıktı
Tarçın zayıflatır
Tarçın zayıflatır