Selda Uskan

Selda hanım, dizi senaryosu yazan bir erkeğim. Konuyla ilgili çok araştırdım. Sonuçta şu fikre ulaştım; uzun soluklu dizilerin yanı sıra pek ala '40 dakikalık ve 4 bölümlük' mini diziler çekilebilir! Öncelikle "Ben şimdi bu diziye bulaşmayayım, takip edemem yarım kalır" diyen erkek izleyiciye ilaç gibi gelir... Diğer olumlu taraflarına gelince; Yapım şirketleri tüm bölüm senaryolarını eksiksiz, kanal yönetimine sunacağından bir süre sonra ortaya çıkan abuk subuk sahnelerin de önüne geçilmiş olur... Benim açımdan en önemlisi Selda hanım, kıyıda köşede kalmış kısa öyküler değerlendirilir! Ayrıca bölüm sürelerinin kısalığı ve ünlü oyuncuya gerek kalınmadığı için cepten büyük paralar çıkmayacaktır... Tüm dizileri aynı oyuncularla ve aynı mekanlarda çekmek, cilalayıp kullanmak da prodüksiyon giderlerini düşürecektir... RUMUZ; İSO VE HATTA...



S.U. CEVAP; Dizi çekimleri sırasında her sahne fotoğraflanır ve bunlardan mini FOTOROMANLAR oluşturulur!... Dizinin yayınlandığı TV kanalının illa ki bir gazetesi olacağından, bu fotoromanlar gazeteyle birlikte hediye verilir!