Başörtüsü ve şalvar düşmanının 'İP'ini çektiler! Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i hedef alan Mehmet Emin Korkmaz ihraç edildi
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i başörtüsü ve şalvarı üzerinden hedef gösteren İYİ Parti Kurucu Üyesi Mehmet Emin Korkmaz partisinden ihraç edildi. Korkmaz, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken; Anadolu kadınına düşman kesilen zihniyet, toplumun her kesimince lanetlendi. Güneş'e Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan da tam destek geldi. Erdoğan, Güneş'i 100 kadını ve şalvarlarıyla beraber AK Parti Grup Toplantısına davet etti.
Türkiye, 28 Şubat günlerini aratmayan kirli bir provokasyona şahitlik etti.
İYİ Parti Kurucu Üyesi Mehmet Emin Korkmaz, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i başörtüsü ve şalvar üzerinden hedef gösterip skandal ifadeler kullandı.
İnfial uyandıran bu olay sonrası başsavcılık harekete geçti. Gözaltına alınan İP'li Mehmet Emin Korkmaz "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İYİ PARTİ O PROVOKATÖRÜ İHRAÇ ETTİ
Sürece müteakip İYİ Parti'den "ihraç" adımı geldi. Genel Merkez'den yapılan açıklamada Mehmet Emin Korkmaz'ın ihraç edildiği bildirildi.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i ziyaret edeceği öğrenildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAM DESTEK
Öte yandan 28 Şubatvari seviyesiz bir saldırıya maruz kalan Güneş'e Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan tam destek geldi. Erdoğan, Güneş'i 100 kadını ve şalvarlarıyla beraber AK Parti Grup Toplantısına davet etti.
Şu ifadeleri kullandı:
"Çarşamba günü 100 bayanla grup toplantımıza geliyorsun. Bembeyaz geliyorsun, sen zaten beyazsın. Ama sen şimdi inkılabi bir dönüş yaptın. Baksana ne diyor? 'Şu sivil anayasayı getirin de bizi kurtarın bu işlerden' diyor. Kızım darbe anayasasından kurtarmak için biz elimizden geleni zaten yapıyoruz. Şu anda da çalışıyoruz. İnşallah onu da başaracağız. Ama bunu tabii Mihalgazi başarmış olacak. Beraber inşallah. Şu anda biz MYK toplantısındayız bütün arkadaşların selamları var. Hepsi duacı."