Fenerbahçe lider Galatasaray'ı yakın takibe devam ediyor

Kanarya'dan takibe devam... Sarı-lacivertliler sahasında Gençlerbirliği engelini 3-1'le geçerek yeniden lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indirdi... 15. dakikada Fenerbahçe elle oynama sonrasında penaltı kazandı. 16. dakikada penaltı atışında topun başına Anderson Talisca takımını öne geçirdi: 1-0. 27. dakikada Marco Asensio'nun harika topuk pasında savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu çok düzgün bir vuruşla golü attı: 2-0. 33. dakikada Mert Müldür sol kanattan ceza sahası içine girip penaltı noktasına üzerindeki Kerem Aktürkoğlu'na pasını aktardı.

Kerem'in bekletmeden vuruşu savunmaya da çarpıp ağlarla buluştu: 3-0. İlk devre bu skorla tamamlandı. Fenerbahçe ikinci yarıda, haftaya oynayacağı Trabzonspor maçını da düşünerek frene bastı. 55. dakikada kaleci Ederson'un büyük hatasını affetmeyen Koita farkı ikiye indirdi: 3-1. 77. dakikada gecenin yıldızlarından Marco Asensio'nun ceza sahası dışından mükemmel şutu direkten döndü. Kalan dakikalarda skoru korumayı başaran Kanarya puanını 49'a yükselterek nefes kesen yarışta zirve takibine devam etti.

İMZAYI ATTI GOLÜNÜ YAZDI

Geçtiğimiz gün Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalayan Anderson Talisca dün gollerine devam etti. Gençlerbirliği ağlarını penaltıdan havalandıran Brezilyalı futbolcu, Süper Lig'deki gol sayısını 12'ye çıkardı.