Adli emanette bir hırsızlık vakası daha! Ankara'da 9 tam 5 çeyrek altın çalan memur tutuklandı: "İhtiyacım kadar aldım"
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının emanet kasasından yapılan "rutin dışı" denetimde 9 tam altın ve 5 çeyrek altın eksik çıktı. Soruşturma kapsamında olayın faili olduğu belirlenen emanet memuru Emrah Özçelik ifadesinde suçunu kabul etti ve "zimmet" suçundan tutuklandı. Özçelik, yalnızca ihtiyacı kadar altın aldığını, diğer emanetlere dokunmadığını ve altınları daha sonra yerine koymayı düşündüğünü söyledi.
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanet soygunun bir benzeri Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emanet bürosundaki kasalarda yapılan "rutin dışı" denetimle ortaya çıktı.
Kasalardan 9 tam altın ve 5 çeyrek altın çaldığı öne sürülen emanet büro çalışanı memur, "zimmet" suçundan tutuklandı.
9 TAM 5 ÇEYREK ALTIN EKSİK ÇIKTI
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, başsavcılığın emanet bürosunda yapılan rutin dışı denetimde 9 tam ve 5 çeyrek altının eksik olduğunun tespiti üzerine resen soruşturma başlatıldı.
EMANET MEMURU SUÇUNU KABUL ETTİ
Soruşturma kapsamında olayın faili olduğu belirlenen emanet memuru Emrah Özçelik, ifadesinde suçunu kabul etti.
Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Ankara Batı 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Özçelik, "zimmet" suçundan tutuklandı. Şüpheli ifadesinde, yalnızca ihtiyacı kadar altın aldığını, diğer emanetlere dokunmadığını ve altınları daha sonra yerine koymayı düşündüğünü söyledi.
BÜYÜKÇEKMECE ADLİYESİ'NDEKİ SOYGUN
Hatırlanacağı üzere Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanet bürosunda katip olarak çalışan Erdal Timurtaş, 25 kilo altın 50 kilogram gümüş çalarak İngiltere'ye firar etmişti.
Kâtibin, yaklaşık 154 milyon değerindeki altın ve gümüşleri çöp poşetlerine koyarak adliye koridorlarında dosya ve evrak taşımak için kullanılan tekerlekli arabayla çıkardığı belirlenmişti.
Erdal Timurtaş'ın Türkiye'ye iadesi için kırmızı bülten çıkarıldı.