Adli emanette bir hırsızlık vakası daha! Ankara'da 9 tam 5 çeyrek altın çalan memur tutuklandı: "İhtiyacım kadar aldım"

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanet soygunun bir benzeri Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emanet bürosundaki kasalarda yapılan "rutin dışı" denetimle ortaya çıktı.



Kasalardan 9 tam altın ve 5 çeyrek altın çaldığı öne sürülen emanet büro çalışanı memur, "zimmet" suçundan tutuklandı.





9 TAM 5 ÇEYREK ALTIN EKSİK ÇIKTI



Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, başsavcılığın emanet bürosunda yapılan rutin dışı denetimde 9 tam ve 5 çeyrek altının eksik olduğunun tespiti üzerine resen soruşturma başlatıldı. EMANET MEMURU SUÇUNU KABUL ETTİ



Soruşturma kapsamında olayın faili olduğu belirlenen emanet memuru Emrah Özçelik, ifadesinde suçunu kabul etti. Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Ankara Batı 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Özçelik, "zimmet" suçundan tutuklandı. Şüpheli ifadesinde, yalnızca ihtiyacı kadar altın aldığını, diğer emanetlere dokunmadığını ve altınları daha sonra yerine koymayı düşündüğünü söyledi.