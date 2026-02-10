Milli filebekçisinin kurtarışları ile maç kazanıyorlar

Uğurcan Çakır, modern futbolun gerektirdiği "oyun kurucu kaleci" profiliyle ve yüksek kurtarış yüzdesiyle performansının karşılığını vermeye devam ediyor. Milli file bekçisi, kendisi için ödenen 36 milyon euro'luk bonservis bedelini sahadaki oyunuyla adeta haklı çıkarıyor... Galatasaray geçtiğimiz sezon ilk 21 haftada kalesinde 24 gol görürken, Muslera'nın performansı tartışılmıştı. Cimbom bu sezon ise aynı süreçte 14 gol yedi. 18 maçta forma giyen Uğurcan Çakır yalnızca 11 gole izin verdi ve kalitesini herkese gösterdi.

EN İYİ YÜZDELİ İKİNCİ İSİM

Süper Lig'de 21'inci hafta itibarıyla kurtarış yüzdesi en yüksek kaleciler sıralamasında da zirve yarışının içinde yer alan Uğurcan Çakır, %81.7'lik oranıyla Göztepe kalecisi Mateusz Lis'in (%84) ardından ikinci sırada bulunuyor. Başarılı eldiven yalnızca kurtarışlarıyla değil, oyun kurulumuna katkısıyla da öne çıkıyor. Maç başına 28.9 isabetli pas ve %77 pas başarı oranıyla bu alanda ligin en iyi kalecisi konumunda olan 29 yaşındaki file bekçisi, son iki lig maçında da kalesini gole kapatarak form grafiğini yukarı taşımayı sürdürdü.

JANKAT'TAN 20 KURTARIŞ

Galatasaray'ın Eyüpspor'a kiraladığı genç kaleci Jankat Yılmaz, son haftalardaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 21 yaşındaki file bekçisi, oynadığı son üç maçta toplam 20 kurtarış yaparak takımının en önemli isimlerinden biri oldu...Kaleci Jankat Yılmaz, Beşiktaş karşılaşmasında 6, Alanyaspor maçında 5 ve Başakşehir karşısında ise 9 kurtarışa imza atarak Eyüp kalesinde güven verdi.