Başkan Erdoğan güven mektubu sunan İtalya, Arjantin ve Katar büyükelçilerini kabul etti

GÜVEN MEKTUBU SUNDULAR Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, İtalya Büyükelçisi Giuseppe Manzo, Arjantin Büyükelçisi Pablo Jose Rodriguez Brizuela ve Katar Büyükelçisi Faisal Abdullah H. A. Al-Hanzab, Başkan Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , İtalya, Arjantin ve Katar büyükelçilerini kabul etti.

Katar Büyükelçisi Faisal Abdullah H. A. Al-Hanzab, Başkan Erdoğan'a güven mektubunu sundu. (Haberin fotoğrafları AA'ya aittir)

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ



Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.