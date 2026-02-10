PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan güven mektubu sunan İtalya, Arjantin ve Katar büyükelçilerini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İtalya, Arjantin ve Katar büyükelçilerini kabul etti. Başkan Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya, Arjantin ve Katar büyükelçilerini kabul etti.

GÜVEN MEKTUBU SUNDULAR

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, İtalya Büyükelçisi Giuseppe Manzo, Arjantin Büyükelçisi Pablo Jose Rodriguez Brizuela ve Katar Büyükelçisi Faisal Abdullah H. A. Al-Hanzab, Başkan Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Katar Büyükelçisi Faisal Abdullah H. A. Al-Hanzab, Başkan Erdoğan'a güven mektubunu sundu. (Haberin fotoğrafları AA'ya aittir)

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Erdoğan Arjantin Büyükelçisi Pablo Jose Rodriguez Brizuela ve ailesiyle fotoğraf çektirdi.

Başkan Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.

