Başkan Erdoğan güven mektubu sunan İtalya, Arjantin ve Katar büyükelçilerini kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İtalya, Arjantin ve Katar büyükelçilerini kabul etti. Başkan Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.
Giriş Tarihi:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya, Arjantin ve Katar büyükelçilerini kabul etti.
GÜVEN MEKTUBU SUNDULAR
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, İtalya Büyükelçisi Giuseppe Manzo, Arjantin Büyükelçisi Pablo Jose Rodriguez Brizuela ve Katar Büyükelçisi Faisal Abdullah H. A. Al-Hanzab, Başkan Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.
HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ
Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Başkan Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.