Sarı-Lacivertli ekibin yeni transferi Kante evinde rüzgar estirdi

Kanarya'nın devre arasında renklerine bağladığı N'Golo Kante dün yeni takımında ilk resmi maçına çıktı. Fransız futbolcuya karşılaşmadan önce tribünler sevgi gösterisinde bulunurken alkış yağmuruna tuttu. Kante ilk 11'de forma giyerken ilk devre çok etkiliydi. Ancak 2. yarı biraz olsun oyundan düşen Kante 62'de yerini İsmail Yüksek'e bıraktı. Fransız oyuncu yüzde 81 isabetli pas yaparken 1 kez de başarılı uzun top pası verdi. Sarı-Lacivertli oyuncunun ilk maçı olmasına rağmen takım arkadaşlarına uyum sağladığı gözden kaçmadı.

İLK ÜÇLÜYÜÇEKTİRDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kante karşılaşmadan önce Sarı-Lacivertli taraftarlara üçlü çektirdi. Tribünler Fransız futbolcuyu daha ilk maçında bağrına basarken büyük sevgi gösterisinde bulundu ve alkışladı

8 MAÇ SONRAGOLÜ HATIRLADI

Fenerbahçe Gençlerbirliği'ni Kadıköy'de yenerken Kerem Aktürkoğlu 8 maç sonra fileleri havalandırmayı başardı. En son golünü 9 Kasım 2025'te Fenerbahçe'nin Kayserispor'a karşı 4-2 kazandığı maçta atan Sarı-Lacivertli oyuncu dün 2 gol atarken ligde aynı zamanda 3 gole ulaşmış oldu. Kerem'in ligde 3 de asisti var.