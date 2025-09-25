Selda Uskan

SELDA abla, kız kardeşimden söz ediyorum... Baştan anlatayım; kardeşim lise sondayken bir taksi şoförü ile tanıştı. Adam kendisinden 15 yaş büyük ama yakışıklı. Olayı bir tek ben biliyordum, nasıl olsa bu ilişki sürmez diye sustum. Ama geçen yılbaşı bunlar buluştular ve akşamüstü kardeşim beni aradı, 'abimin eve gelip gelmediğini' sormak için!

Boş bulunup 'geldiğini' söyledim o da korktu eve dönemedi. Daha sonraki günlerde adamın ailesi 'istemeye gelelim' dediler ama abim ve annem reddetti. Ben gizliden gidip yaşadığı evi gördüm, bildiğiniz gecekondu.

Yaşadığı şartları görseniz ağlarsınız. Zaten adam da taksinin sahibi değilmiş, sadece şoförmüş. Selda abla bu durumda ben ne yapmalıyım? İlişkiyi bilip aileme anlatmadığım için çok suçluyum. Ayrıca o gece abimin eve geldiğini söylemeyip, kardeşimi gizliden içeri almalıydım.

Rumuz; Sevilla

AİLENİ RAZI ET

S.U. CEVAP; Sevil'cim abini ve anneni mutlaka ikna et, kardeşinle ilişkinizi sakın kesmeyin... O koca namzedi bilsin ki, kızın arkasında kapı gibi ailesi var...