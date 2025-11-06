PODCAST CANLI YAYIN
Ben aşk diyorum ailem para!

Selda Uskan

Eklenme Tarihi 6 Kasım 2025

Selda abla, sevdiğim erkekle evlenmek üzereyim. Fakir bir ailede doğmuş ama iyi niyetli biri. Kendi ailem de yoksul. Bu yüzden karşı çıkıyorlar, "sürünürsünüz" diyorlar... Kararsız kaldım... Rumuz; Nur ESKİDEN OLSA...

S.U. CEVAP;
Nur'cuğum yıllar önce ben de senin gibi aşk izdivacı diyen biriydim. Ama fark ettim ki, hem kendi yaşadıklarım hem çevremdeki örnekler fikrimi hayli değiştirmiş... Hele öyle bir komşum var ki, her gün çektiği zorluğu görüp... Neyse o da zamanında parayı önemsememiş, "Ben sadece aşk izdivacı yaparım" diyerek, evli adamları trilyonlarıyla birlikte elinin tersiyle itmiş, güzeller güzeli, yetenekli bir kadın...

Ama biliyor musun, şimdilerde yardımlarla yaşıyor! Bir zamanlar evini dolduran, yiyip içen eski 'dostlarından' eser yok! O yüzden Nur'cuğum ya sen bizzat çalışıp para kazanacak ve kazandığın parayı elinde tutacaksın, ya da sende yoksa biraz maddi durumu iyi olan erkekle evleneceksin. Annen haklı.



