Selda Uskan

Selda abla, kocamın ailesi çok zengin, benim yoksulluğumu 4 yıldır yüzüme vurdular. Bir de oğulları çirkin, ben güzelim. Bunu da kaynanam her fırsatta şöyle dile getirdi; "Güzelliğine güvenme bir sivilce yeter!". Bir süre önce televizyonda bir yangın haberi izliyoruz, ekrana buranın sahibini çıkardılar. Ben de ortaya dedim ki; "Eee zenginliğine güvenme bir kıvılcım yeter!". Kıyamet koptu abla. Vay efendim ben bunlara laf atmışım, demek istemişim ki "İnşallah sizin de eviniz barkınız yanar!" Boşanmanın eşiğine geldik, kim haklı sence... Rumuz; Şevo

HAKSIZSIN

S.U. CEVAP; "Sivilce nedeniyle güzelliğini kaybetmek mi fena, yoksa bir kıvılcımla servetin yanıp kül olması mı?" şıklarını aynı kefeye koymuş, benden de onay bekliyorsun. Şevo'cum önce yapmadığını yapalım, yangında hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır dileyelim. Allah hiç kimseye böyle bir felaket yaşatmasın. Boşanma olayına gelirsek, anlatımının içinde kocan ve ailesine dair en ufak bir sevgi sözcüğüne rastlamadım. Aslında ne kadar hüzün verici... Ama yine de sen bilirsin tabii.