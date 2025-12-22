PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Bizim evdeki yangın
Selda Uskan

SELDA USKAN

Tüm Yazıları

Bizim evdeki yangın

Eklenme Tarihi 22 Aralık 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:00 00:00
Tüm Sesli Haberler

Selda abla, kocamın ailesi çok zengin, benim yoksulluğumu 4 yıldır yüzüme vurdular. Bir de oğulları çirkin, ben güzelim. Bunu da kaynanam her fırsatta şöyle dile getirdi; "Güzelliğine güvenme bir sivilce yeter!". Bir süre önce televizyonda bir yangın haberi izliyoruz, ekrana buranın sahibini çıkardılar. Ben de ortaya dedim ki; "Eee zenginliğine güvenme bir kıvılcım yeter!". Kıyamet koptu abla. Vay efendim ben bunlara laf atmışım, demek istemişim ki "İnşallah sizin de eviniz barkınız yanar!" Boşanmanın eşiğine geldik, kim haklı sence... Rumuz; Şevo

HAKSIZSIN

S.U. CEVAP; "Sivilce nedeniyle güzelliğini kaybetmek mi fena, yoksa bir kıvılcımla servetin yanıp kül olması mı?" şıklarını aynı kefeye koymuş, benden de onay bekliyorsun. Şevo'cum önce yapmadığını yapalım, yangında hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır dileyelim. Allah hiç kimseye böyle bir felaket yaşatmasın. Boşanma olayına gelirsek, anlatımının içinde kocan ve ailesine dair en ufak bir sevgi sözcüğüne rastlamadım. Aslında ne kadar hüzün verici... Ama yine de sen bilirsin tabii.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Çamaşır suyu ikilemi 17 Aralık 2025, Çarşamba Evlenmiyor 08 Aralık 2025, Pazartesi Kocam aşağılıyor 06 Aralık 2025, Cumartesi Korkan çocuk 01 Aralık 2025, Pazartesi
Milyoner’e damga vuran yarışmacı... 500 bin TL’lik soruyu açtırdı!
Milyoner'de heyecan dorukta
Adana’da düğünde silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı
Adana'da düğünde silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı
CHP’li İBB’de maaş vurgunu patladı! Yandaş kadrolara ödenen maaşlar dudak uçuklattı
CHP’li İBB’de maaş vurgunu patladı!
Galatasaray’a Süper Lig’den 2 transfer! Golcü de bulundu
Galatasaray'a 3 transfer birden
Esad dönemi bitti harita değişti: Şara yönetimi haritadan Hatay’ı çıkardı
Esad dönemi bitti harita değişti