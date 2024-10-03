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Selda Uskan

SELDA USKAN

Tarihi 3 Ekim 2024

Batılı olma özlemi

SELDA hanım, 68 yaşındayım.
Çevremin batılı olma yolundaki çabalarını, değişimini gözleyerek bu günlere geldim. Güzel tango yapıyor diye evlendim. Ama çocuklarımı tek başıma büyüttüm. O sadece dövdü. Sonuçta oğlumu 27 yaşında madde bağımlılığından kaybettim.
2 torunum sadece para istemek için geliyorlar. Ailem değil, eski dost bile kalmamış Selda hanım. Ne esnafın vicdanı var, ne mahallelinin o eski hürmeti... Batıya özendik böyle olduk diyorum... İmza; Nazan hanım

HAKLISINIZ
S.U. CEVAP; Ben aslında eskiden çok direnirdim; "Batı bize ne dayatırsa dayatsın Türk insanı kendi örfünden vazgeçmez" derdim. Ama artık kabulleniyorum Nazan hanım; ister batı ister üst akıl, bilemediğimiz bir güç sadece bizi değil 8 milyar insanı 'düşünemeyen-hissedemeyen' yaratıklara çoktan dönüştürmüş! Gerçekten hiç aklınıza gelir miydi, çağdaş olalım derken insanlığımızı kaybedeceğimiz? Nerede şimdi o güzelim duygularımız? Sevgi... hüzün...vicdan ...koruma... önemseme... İstikbal mi? Bu sabahki moralim itibariyle kocaman bir karanlık Nazan hanımcım. Belki yarın.

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