Selda Uskan

SELDA ablacım büyük bir çıkmazdayım, herkesin fikrine ihtiyacım var. Ben 29 yaşında, tekstil atölyesinde çalışan bir kızım.

8 yıldır sözlü ve nişanlıyım.

Kendisini tıp fakültesini bitirince evleneceğiz diye bekledim. Şimdi de ailesi beni oğullarına yakıştırmadığı için ayrılmamızı istiyormuş.

Beni sevdiğini söylüyor ve "Abim evlenene kadar daha duralım ben onları razı ederim" diyor. Beni oyalıyor mu sizce? Bir de buralar tutucu yerler, yeni eş bulmam neredeyse imkansız.

Selda abla yıllarca benden faydalandı, anladınız. Tabii çalışıp okul masraflarını karşıladığımı söylememe gerek var mı bilmem? Beyaz eşyamızı filan da ben aldım.

Rumuz; İsimsiz



EVDE KAL DAHA İYİ

S.U.CEVAP; Ah benim isimsiz ve aynı zamanda akılsız kızım... Belli ki beyzademiz seni yıllarca sömürmüş, etinden sütünden faydalanmış.

Alameti cihan olsa evlenmem!

İki sene daha onu bekleyeceğime, dışarıdan moda-tasarım okur, çalıştığım yere eğitimli bir şef olarak dönerim.

Bekaret sorununa gelince; bunu kafaya takmayan birini bulursun, olur biter. Zaten aynı yatağa girip bakir çıkmak marifet değil.