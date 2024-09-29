Selda Uskan

SELDA abla, biz dört kız arkadaşız. Ortak noktamız, sosyal medyanın başımıza açtığı belalar... dı! Şimdi yeni bir karar aldık ve bunu genç okurlarınızla paylaşmak istiyoruz. Bundan böyle anneannelerimizin yaşadığı günlerdeki gibi doğal takılıyoruz. Mesela telefonu sadece "Alo evde misin" şeklinde kullanıyoruz. Gazete, kitap okumaya başladık. Sizin gibi değerli insanlarla sohbet edip, bize bir şeyler katacak dostlar edineceğiz. Bayramlarda sevdiklerimize tebrik kartları atıp şaşırtmayı düşünüyoruz. Mümkünse radyo dinleyeceğiz. Televizyonu da plana dahil ettik. Bir iki dizi var bırakamıyoruz ama onun da çaresini bulacağız. Birbirimizi sürekli denetliyoruz. Üst üste 3 hata yapan guruptan dışlanacak. Rumuz;

Guartet



KARAR MUHTEŞEM

S.U. CEVAP; İnşallah hayata geçirebilirsiniz. Yalnız önerim, biraz esnek olun! 'Üç hata' gibi şartlar koyup işi zorlaştırmayın. Unutmayın ki birden bire 'Kıvanç Tatlıtuğ gibi bir sevgiliden ayrılıyorsunuz!' Özlemekten helak olmamanız için önce sizi oyalayacak ne bileyim Cem Yılmaz gibi biri lazım değil midir? Yanlış mı düşünüyorum?