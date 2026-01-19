PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Bankazedelere önerim
Selda Uskan

SELDA USKAN

Tüm Yazıları

Bankazedelere önerim

Eklenme Tarihi 19 Ocak 2026

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:00 00:00
Tüm Sesli Haberler

Selda abla ben de kredi kartı mağduruyum. Yaşadıklarımı okurlarınızla paylaşmak isterim. Öncelikle, borcu bitiremeyeceğinizden emin olduğunuzda sakın tek kuruş daha ödemeyin! Çünkü haciz avukatları önce 'alabilecekleri tüm parayı almaya' odaklı. Siz elinizdeki yemek parasını veriyorsunuz o bile faize gidiyor. En iyisi evdeki beyaz eşyayı depoya taşıyıp, sizi tehdit eden avukat hanımı aramak. Hani az evvel, "Ben Güzin abla değilim hanımefendi dert dinleyemem, haciz için arkadaşlar yolda" diyeni... Geldiklerinde kalan iki koltuğu alabilirler. Bütün bunları yaşarken sakın üzülmeyin; İnanın elde yıkayacağınız çamaşır, bulaşık asla yormuyor. İnsanı yoran, yıpratan o her gün tekrarlanan haciz tehditleri... Ve sizin bu felaketi çocuklarınıza yaşatmamak için insanlara yalvarmalarınız. Bir anlamda yitip giden gururunuz. RUMUZ; Bankazede

BORÇ NAMUSTUR, AMA!

S.U. Cevap; Ödediğimiz faizler korkunç, haklısınız. Ama hiç kimse bize para vermeye mecbur değil. Parayı aldıysak faiz de onların hakkı. Bu arada parantez açayım; o kartı umulmadık felaketler, hastane, karın doyurma vs gibi ihtiyaçlar için değil de, zevk-ü sefa için harcamışsak beter olalım tabii. Demek ki neymiş dostlar; kredi kartı müessesinden mümkünse uzak duracakmışız.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Sanal dünyada arkadaş aradım ama yanıldım! 12 Ocak 2026, Pazartesi Aç karnına sinir bozuyor 07 Ocak 2026, Çarşamba İlk sevgilinin ardından... 01 Ocak 2026, Perşembe İki şıktan birini seç 30 Aralık 2025, Salı
Fenerbahçe’nin yeni transferi Musaba geldiği günden beri müthiş oynuyor
Fenerbahçe’nin yeni transferi Musaba, geldiği günden beri müthiş oynuyor
Bir talihliye 2.6 milyon
5+1 bilen bir kişi
102 milyon devretti
6 bilen çıkmadı
Fenerbahçe lider Galatasaray’la farkı 1 puana indirdi
Akdeniz’de samba gecesi
Maçın ardından Fatih Tekke: Kazanmak Allah’ın lütfu
Kazanmak Alah’ın lütfu