Selda Uskan

Selda abla ben de kredi kartı mağduruyum. Yaşadıklarımı okurlarınızla paylaşmak isterim. Öncelikle, borcu bitiremeyeceğinizden emin olduğunuzda sakın tek kuruş daha ödemeyin! Çünkü haciz avukatları önce 'alabilecekleri tüm parayı almaya' odaklı. Siz elinizdeki yemek parasını veriyorsunuz o bile faize gidiyor. En iyisi evdeki beyaz eşyayı depoya taşıyıp, sizi tehdit eden avukat hanımı aramak. Hani az evvel, "Ben Güzin abla değilim hanımefendi dert dinleyemem, haciz için arkadaşlar yolda" diyeni... Geldiklerinde kalan iki koltuğu alabilirler. Bütün bunları yaşarken sakın üzülmeyin; İnanın elde yıkayacağınız çamaşır, bulaşık asla yormuyor. İnsanı yoran, yıpratan o her gün tekrarlanan haciz tehditleri... Ve sizin bu felaketi çocuklarınıza yaşatmamak için insanlara yalvarmalarınız. Bir anlamda yitip giden gururunuz. RUMUZ; Bankazede

BORÇ NAMUSTUR, AMA!

S.U. Cevap; Ödediğimiz faizler korkunç, haklısınız. Ama hiç kimse bize para vermeye mecbur değil. Parayı aldıysak faiz de onların hakkı. Bu arada parantez açayım; o kartı umulmadık felaketler, hastane, karın doyurma vs gibi ihtiyaçlar için değil de, zevk-ü sefa için harcamışsak beter olalım tabii. Demek ki neymiş dostlar; kredi kartı müessesinden mümkünse uzak duracakmışız.