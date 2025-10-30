Selda Uskan

Selda hanım geçenlerde demişsiniz ki, "Devletten ceza alsam da beni bebekken terk eden anne-babaya bakmam!" İnanamadım çok acımasız olmuş.

İmza; Bir okur



GEREKÇEM VAR

S.U. CEVAP; Üvey babasına, 10 yılı yatakta olmak üzere 87 yaşına kadar bakan biri olarak –kaldı ki öz oğlu vardı- bu serzenişi hak etmiyorum.

Ve şunu çok iyi biliyorum; bu tavrımız sevdiklerimizin yüreğinde "Annebabaya nankörlük eden bize ne etmez" kuşkusu yaratır! Ve insan, el ayaktan düştüğünde yaptığınınyapmadığının bedelini ağır öder!



Ve bir inanış; Eskimo geleneklerine göre (Tohum isimli bir romanda okumuştum) gençler yaşlanan aile büyüklerini vakti zamanı gelince uzaklara götürüp buzulların üzerinde ölüme terk ederlermiş!



Ama bu, ihtiyarların kötü yürekli olduğu için değil, sadece "dişleri döküldüğü ve artık 'hayvan derisini çiğneyerek günlük hayatta kullanılan eşyayı üretemedikleri' gerekçesiyle yapılırmış!" Hayata katkın yoksa boş yere hayatı işgal etme mantığı, Güney Kutbunda geçerli bir gerekçe olabilir ama bizim buralarda düşüncesi bile korkunç.