Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen çifte cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre, şüpheli Umut K.'nin babası ile Erhan Özlüer arasında bir gün önce telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede taraflar arasında küfürleşme ve tehditlerin yaşandığı öne sürüldü. Olay günü ise Umut K.'nin fırına gelerek Erhan ve Ayhan Özlüer ile birlikte masaya oturduğu öğrenildi.

Üçlü bir süre sohbet ederken Erhan Özlüer'in şüpheliye çay söylediği ve isterse yemek de söyleyebileceğini ifade ettiği belirtildi.

Ancak kısa süre sonra Umut K.'nin yanında bulunan silahı çıkararak önce Ayhan Özlüer'e ateş ettiği, ardından Erhan Özlüer ile yaşanan arbede sırasında iş yeri çalışanlarının panikle dışarı çıkarak yardım istediği öğrenildi. Çalışanların geri döndüğünde Erhan Özlüer'i de hayatını kaybetmiş halde buldukları bildirildi.