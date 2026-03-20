CANLI YAYIN
Geri

Eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi fırında silahlı saldırıda öldürüldü

Aydın’ın Efeler ilçesinde fırın işleten Eski Aydınspor Kulübü Başkanı Erhan Özlüer ile kardeşi Ayhan Özlüer, iş yerlerinde uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli Umut K., polis ekiplerinin hızlı çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İlk ifadesinde dolandırıldığını ve tehdit edildiğini öne süren şüphelinin, olaydan bir gün önce aileler arasında yaşanan gerginliğin ardından fırına gelerek kardeşlerle bir süre oturduğu, ardından silahını çekerek dehşet saçtığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir fırına düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahipleri Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan şüpheli Umut K. (24), kısa sürede yakalandı.

EKMEK TEKNELERİNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADILAR

Olay, saat 17.00 sıralarında Girne Mahallesi İsmet Sezgin Bulvarı'nda meydana geldi. Fırın işleten Erhan Özlüer ile kardeşi Ayhan Özlüer, iş yerlerinde bulundukları sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırının art arda ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlar 2 kardeşe isabet etti. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçtı.

Ayhan Özlüer (Fotoğrafta)

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, iki kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kaçan saldırganın Umut K. olduğunu belirledi.

Olayın ardından kaçan şüpheli Umut K. (Yerde), kısa sürede yakalandı.

Umut K., kısa sürede polis ekiplerince Aydın-İzmir Otoyolu girişinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde, dolandırıldığını ve tehdit edildiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Erhan Özlüer (Fotoğrafta)

AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen çifte cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre, şüpheli Umut K.'nin babası ile Erhan Özlüer arasında bir gün önce telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede taraflar arasında küfürleşme ve tehditlerin yaşandığı öne sürüldü. Olay günü ise Umut K.'nin fırına gelerek Erhan ve Ayhan Özlüer ile birlikte masaya oturduğu öğrenildi.

Eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi fırında silahlı saldırıda öldürüldü-6

Üçlü bir süre sohbet ederken Erhan Özlüer'in şüpheliye çay söylediği ve isterse yemek de söyleyebileceğini ifade ettiği belirtildi.

Ancak kısa süre sonra Umut K.'nin yanında bulunan silahı çıkararak önce Ayhan Özlüer'e ateş ettiği, ardından Erhan Özlüer ile yaşanan arbede sırasında iş yeri çalışanlarının panikle dışarı çıkarak yardım istediği öğrenildi. Çalışanların geri döndüğünde Erhan Özlüer'i de hayatını kaybetmiş halde buldukları bildirildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler