Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir fırına düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahipleri Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan şüpheli Umut K. (24), kısa sürede yakalandı.
EKMEK TEKNELERİNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADILAR
Olay, saat 17.00 sıralarında Girne Mahallesi İsmet Sezgin Bulvarı'nda meydana geldi. Fırın işleten Erhan Özlüer ile kardeşi Ayhan Özlüer, iş yerlerinde bulundukları sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırının art arda ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlar 2 kardeşe isabet etti. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, iki kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kaçan saldırganın Umut K. olduğunu belirledi.
Umut K., kısa sürede polis ekiplerince Aydın-İzmir Otoyolu girişinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde, dolandırıldığını ve tehdit edildiğini öne sürdüğü öğrenildi.
AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI
Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen çifte cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre, şüpheli Umut K.'nin babası ile Erhan Özlüer arasında bir gün önce telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede taraflar arasında küfürleşme ve tehditlerin yaşandığı öne sürüldü. Olay günü ise Umut K.'nin fırına gelerek Erhan ve Ayhan Özlüer ile birlikte masaya oturduğu öğrenildi.
Üçlü bir süre sohbet ederken Erhan Özlüer'in şüpheliye çay söylediği ve isterse yemek de söyleyebileceğini ifade ettiği belirtildi.
Ancak kısa süre sonra Umut K.'nin yanında bulunan silahı çıkararak önce Ayhan Özlüer'e ateş ettiği, ardından Erhan Özlüer ile yaşanan arbede sırasında iş yeri çalışanlarının panikle dışarı çıkarak yardım istediği öğrenildi. Çalışanların geri döndüğünde Erhan Özlüer'i de hayatını kaybetmiş halde buldukları bildirildi.