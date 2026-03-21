Kayseri’de motosiklet ve otomobil çarpıştı: Tıp öğrencisi Yaren kurtarılamadı

Tıp Fakültesi Öğrencisi Kazada Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi üzerinde akşam saatlerinde kahreden bir kaza meydana geldi. K.E. idaresindeki 38 YE 008 plakalı otomobil ile Yaren Mercan'ın kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten düşen ve metrelerce savrulan genç sürücü ağır yaralandı.

Doktorların Tüm Müdahalesine Rağmen Kurtarılamadı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Yaren Mercan'ı hastaneye kaldırdı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Mercan, doktorların gece boyu süren tüm çabalarına rağmen sabah saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. Genç kızın cenazesi, otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Feci kaza, bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin Yaren Mercan'ın kullandığı motosiklete çarptığı anlar net bir şekilde yer aldı. Kazayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.