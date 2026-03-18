CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muhittin Böcek'in 15 Ocak 2024'te Manisa'ya gitmediğini iddia etti ancak Böcek'in sosyal medya paylaşımı ve PTS kayıtları o tarihte Manisa'da olduğunu gösterdi.

ADAYLIK RÜŞVETİ BOMBASI! CHP Genel Başkanı Özgür Özel , "turpun küçüğü" iddialarıyla Adalet Bakanı Akın Gürlek'i hedef alarak 12 adet tapu kaydı olduğunu öne sürmüştü. Bakan Gürlek ise, "Benim verilemeyecek hesabım yok. Sunduğu tapuların hepsi gerçek dışı ve sahte" diyerek Özel'i belgelerle yalanladı. Gürlek, CHP'nin asıl amacının İstanbul'daki yolsuzluk davasını ve Antalya'daki Muhittin Böcek davasını perdelemek olduğunu belirterek, baz kayıtlarıyla teyit edilen çarpıcı bir rüşvet trafiğine işaret etti.

ÖZEL "GİTMEDİ" DEDİ AMA GERÇEK ORTADA Yaşananların ardından Özgür Özel, dün (19 Mart) CHP yandaşı Hilmi Hacaloğlu'na konuşarak Muhittin Böcek'in "O tarihlerde Manisa'ya hiç gitmedim" dediğini iddia etti.

11.20'de şehre varan Böcek'in, Özel'in hemşehrisi olan Merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile ofisinde bir araya geldiği belirlendi. İki araçlı konvoyla yapılan bu ziyaret trafiğinde adaylık karşılığı olduğu iddia edilen 20 milyon dolarlık rüşvetin bir benzinlikte elden teslim edildiği değerlendiriliyor.

TAKVİM MUHİTTİN BÖCEK'İN MANİSA TRAFİĞİNİ YAZDI Tüm bu yaşananların gölgesinde TAKVİM, Muhittin Böcek'in PTS kayıtlarına yansıyan Manisa trafiğini ve şaibeli temaslarını yazdı. Kayıtlara göre Böcek, Audi A8L makam aracı ve artçı bir araçla 15 Ocak 2024'te Manisa'ya gitti.

Muhittin Böcek'in baskı altına alınmaya çalışıldığını öne süren Özel şu iddialarda bulundu.

CHP'de itiraf geldi hesaplar karıştı: Özel "Gitmedi" dedi Böcek "Gittim" dedi!

"Şimdi birincisi şunu söyleyeyim; ben altı ay önce Esenyurt mitinginde çıkıp da bunu açık açık ne yapmaya çalıştığını söylemiştim. Muhittin Böcek'in sağlık durumu kötü olup 14 tane içtiği ilaç 21'e çıkınca Antalya'dan değil bakın, İstanbul'dan bir savcı gidiyor oraya, bir avukat yolluyor. Altında bir savcının imzası var ve o savcıyı bugün de personel genel müdürü yaptılar. Gidiyor Muhittin Böcek'in önüne bir tane kağıt koyuyorlar. Kağıtta şu yazıyor: "Yeniden aday gösterilmek için Özgür Özel'e Manisa'da bir benzin istasyonunda bilmem ne..." Lafa bak!

Muhittin Böcek'in cevabı şu, altı ay önceki cevabı: "Mevcut belediye başkanıydım, aday gösterildim. Zaten anketlerde ben çıkıyordum, seçimi de ben kazandım. Zaten mevcut belediye başkanı aday gösterilmek için kime niye para versin? Söylediğiniz tarihlerde o dediğiniz yerin yakınından bile geçmedim" diyor...

Bu herhalde kendilerince "bir baz kaydı yakalarız İstanbul'a giderken falan" diye şey yapmışlar. O söylenen tarihleri bırakın, ben Manisa mitingi dışında hiç Manisa'ya gitmemişim bütün Türkiye'yi gezmişim. Ve böyle bir yalan atıyorlar. Bu yalanın devamı var hani; diyor ki Muhittin Böcek'e, "Özgür Özel'e bunu söyle, çık." diyorlar, "itirafçı ol, çık."

Özel, Böcek'in önüne bir kağıt konularak "itirafçı olması" için baskı yapıldığını öne sürse de, gerçeklerin bambaşka olduğu ortaya çıktı.