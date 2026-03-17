Selda Uskan

Selda abla, dedemle ilgili bir sorun yaşıyoruz lütfen bize akıl ver... Kendisi 5 yıldır diyaliz hastası ve bir merkezde tedavi görüyor. Aslında rahmetli ninemin ikinci eşi. Belki bu yüzden annemi pek takmıyor. "Maaşım var, ev tutar giderim" diyor... Ama bunu gerçekleştiremedi, çünkü hayatına giren kız arkadaşı çok masraflı! Evet Selda abla biz de şok geçirdik, meğer dedem haftanın üç günü gittiği diyalizdeki hemşire hanıma aşık olmuş! Kadın 45 yaşında, oğlu var ve dul...

Önceleri farkında değildik. Hatta bir ara dedem tutturdu, "Ben İzmir'de pansiyonlu bir diyaliz merkezi ile anlaştım oraya gidiyorum" diye... Nitekim gitti de. Ama bir hafta sonra asık bir suratla apar topar geri geldi. Zaten zor yürüyor. Sonra öğreniyoruz, hemşirenin tayini oraya çıkmış, bizimki de peşinden gitmişmiş! Selda abla anneme sana mektup yazdığımı söyledim, içeriden sesleniyor "Kadının kafasını boşuna şişirme iflah olmaz bu" diye... Ortak tahminimiz, dedemin yeni bir hemşire bulduğu yönünde... Rumuz; kaçıncıbahar ARTIK ÇOK ZOR



S.U. CEVAP; Belli ki İzmir macerasında hemşire hanım yaşlı kurdu reddederek yakınlaşma planlarını suya düşürmüş... Bu sükutu hayalle ikinci bir arayışa girmez artık. Zaten mecali de kalmamıştır.