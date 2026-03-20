"OĞLUM İYİLİK YAPMAK İSTERKEN ÖLDÜ" Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen baba Cemil Kundakçı, oğlunun Kars 36 Spor'da futbol oynadığını ve bayram tatili için İstanbul'a geldiğini belirterek, "Benim oğlum 21 yaşında. Kars 36 Spor'da top oynuyor. Daha bu sene yeni yolladım, 2-3 ay oldu oraya gideli. Bayram vesilesiyle üç gün tatile geldi. Oğlumun sanatçı arkadaşları var. Bu Bağcılar kökenli rapçi çocuklar var, Canbay & Wolker ikilisi. Bunlarla abi-kardeş, dost. Bunların içerisinde Vahap Canbay'ın Aleyna Kalaycıoğlu diye gene şarkıcılık yapan bir sevgilisi var. Bunlar 15-20 gün önce ayrılmışlar. Aleyna Kalaycıoğlu, oğlum Kubilay'ı biliyorum yani, diyalogları iyiydi, severdi. İyi bir diyalogları vardı. Vahap Canbay da kardeşi gibi sever oğlumu. Oğlumdan rica ediyorlar. Diyorlar ki 'Aleyna ablan seni sever, bizi onunla konuştur, ben barışmak istiyorum, görüşmek istiyorum' şeklinde bir talep oluşuyor. Ve oğlum dün akşam yanında Vahap Canbay ve gene şarkıcı arkadaşları eğer yanlış hatırlamıyorsam ismi Yalçın'dı oğlumla beraber Aleyna'nın Ümraniye'deki çalıştığı stüdyonun oraya gidiyorlar" diye konuştu.

Saldırının nasıl gerçekleştiğini anlatan Kundakçı, "Orada arabada beklerlerken, isminin A.K. olduğunu öğrendiğim. Diyarbakırlı bir iş adamının oğlu geliyor, arabanın camına vuruyor, kapıyı açıyor. Vahap Canbay aşağı iniyor. O ara artık ne yaşandı aralarında bilmiyorum, bu şahıs ateş ediyor. Ateş edince kurşun oğluma geliyor. Vücudunun bir tarafından giriyor öbür tarafından çıkıyor ve oğlum hastanede rahmetli oldu. Ağır bir şekilde hastaneye kaldırılıyor, rahmetli oldu. Yani iki kişi arasında iyilik yapmaya çalışırken benim oğlum rahmetli oldu. Pırıl pırıl gencecik bir çocuk. Ve bu gelen şahıs buraya nasıl geldi? Oğlumla Vahap Canbay'ların orada olduğunu kim söyledi buna? Birinden bilgi aldı. Bu bilgiyi kimden alabilir? Aleyna Kalaycıoğlu'ndan alabilir veya Aleyna Kalaycıoğlu'nun bildiğim kadarıyla annesi, Vahap Canbay ile kızının görüşmesini istemiyormuş. Ve sosyal medya üzerinden bu oğlumu vuran şahıs ile görüşmeleri oluyormuş. Bunun bilgisini aldım. Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi yönlendirmiş olabilir. Aleyna Kalaycıoğlu'nun yaptırdığını pek zannetmem, yani tahmin etmiyorum oğlumu sevdiği için tahmin etmiyorum. Ama her şey olabilir" dedi.

"DENİZ YOLUYLA KAÇABİLİR"

Oğlunun katilinin bir an önce yakalanmasını isteyen baba, "Benim oğlum öldü. Aleyna Kalaycıoğlu dahil şu an ortada yok. Çıkacak, neyse konu anlatacak. Konuyu biliyor çünkü. Hatta arabada kamera görüntüleri varmış, sanırım yasak gelmiş. Kamera görüntülerinde Aleyna Kalaycıoğlu'nun çığlık sesine benzer bir çığlık sesi duyuluyor. Sanırım ateş etme olayından sonra bu oluyor, çığlık sesi duyuluyor. Yani Aleyna Kalaycıoğlu bu konuyu biliyor. Vuran kişi kaçmış, vuran kişi hala yakalanmadı. Ve benim aldığım bilgilere göre deniz yoluyla kaçırılma ihtimali yüksek. Deniz yoluna adaletin, kanunun dikkat edip araştırması lazım acilen. Çakarlı araçla gelmişler. Bu şahsın yakalanması lazım. Şüphelinin babası spor kulübü başkanlığı yapmış. Benim oğlum da sporcuydu. Çıkacak diyecek ki: 'Bunu benim oğlum yaptı, buyurun oğlumu teslim ediyorum. Diyecek ki, gençlere ilgi gösteren bir insanın oğlu genç katili, bir sporcu katili. Çıkacak oğlunu teslim edecek. Oğlumun kanı yerde kalmayacak" diye konuştu.

"ADALETE GÜVENİYORUM"

Cemil Kundakçı "Oğlumu vuran kişi cezasını alacak. Kanun onu çıkarmalı ortaya. Ben kanuna, adalete güveniyorum. Rica ediyorum, rica ediyorum. Devlet görevlilerinin de çocukları var, evlatları var. Kendi evlatlarına yapılmış gibi düşünerek bu konuyu, oğlumun katilini bulsunlar, cezasını versinler. Bir baba olarak rica ediyorum, babalardan rica ediyorum. Benim eşim ağlıyor, ayakta duramıyor. Anneler var, kanunda görevli olan eşlerini zorlasınlar, zorlasınlar üzerine gitsinler bu olayın. Oğlumun katili çıksın ortaya. Sizlerden de rica ediyorum, ne olur kapatmayın bu olayı. Gidin üzerine, üzerine gidin çıksın bu ortaya"ifadelerini kullandı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN ANNESİ: CANBAY KIZIMA ŞİDDET UYGULADI

Ümraniye'deki silahlı saldırının ardından Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu, olayla ilgili açıklama yaptı.

Kayacıoğlu "Kızım Canbay'dan üç kere ayrıldı, hatta bir keresinde çocuğuma kafa attı. Canbay evde sürekli psikolojik baskı uyguluyordu"iddiasında bulundu.

Zuhal Kalaycıoğlu olaya dair şunları söyledi:

"Kızım Canbay'dan üç kere ayrıldı, hatta bir keresinde çocuğuma kafa attı. Kızımı hep tehdit etti. Olayın yaşandığı gün kızım stüdyodaydı. Canbay'ın arkadaşı Yalçın, kızımı arayıp 'Canbay çok kötü, kendini öldürecek' demiş. Daha sonra Canbay yanında Kubilay ve Yalçın ile beyaz bir arabayla stüdyonun önünde kızımı bekliyor. Aleyna, stüdyonun arka kapısından çıkıp yanıma geldi. İlerleyen saatlerde köpeğini almak için geri döndü. O sırada çatışma çıkmış. Kubilay'a çok çok üzüldüm. Bir can gitti."

Kalaycıoğlu, detayları kızının kendi anlatacağını söyledi.