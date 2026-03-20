Gönülleri birleştiren Ramazan Bayramı, Cuma gününün nuruyla bu yıl bir başka güzel. Sevdiklerinize gönderebileceğiniz en samimi mesajlar, resimli tebrik kartları ve anlamlı sözleri bir araya getirdik. İşte paylaştıkça çoğalan bayram neşesi için en güzel tebrik mesajları...
2026 EN GÜZEL CUMA MESAJLARI
Allah'ım, kalplerimizi Peygamberimizin nuruyla aydınlat adımlarımızı onun sünneti üzere sabit kıl. Hayırlı Cumalar.
Hakk'a yönelen kalp kaybolmaz. Kalbin yalnızca Rahman'a sığınsın. Hayırlı Cumalar.
Gönlünüzün ferahladığı, umutlarınızın yeşerdiği ve dualarınızın gökyüzüne ulaştığı bir gün olsun. Hayırlı Cumalar.
Bu mübarek günde kalbinizden geçen tüm güzel duaların kabul olmasını dilerim. Hayırlı Cumalar.
Rabbim bizleri Efendimizin (s.a.v) sancağı altında toplanan, onun izinden giden ve rızasına eren kullarından eylesin. Mübarek Cumanız hayırlı olsun
2026 EN GÜZEL RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI
Gönül kapılarınızın ardına kadar açıldığı, neşe dolu bir Ramazan Bayramı dilerim. Mübarek olsun.
Bir Ramazan'ı daha sağlıkla tamamlamayı nasip eden Allah'a hamdolsun.
Şükrümüzün ve neşemizin bol olduğu bir bayram dilerim.
Rabbim bu mübarek gün hürmetine hanenizden bereketi, kalbinizden merhameti eksik etmesin. Hayırlı Bayramlar.
Kalpler imanla, eller duayla, ruhlar huzurla dolsun.
Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun.
Rahmetin sağanak sağanak yağdığı bu mübarek günlerde, dualarda buluşmak dileğiyle.
Bayramın hayrı ve bereketi üzerinize olsun.
Rabbim bu bayramı İslam alemine huzur, mazlumlara kurtuluş, kalplerimize inşirah vesilesi kılsın.
Ramazan Bayramınız mübarek olsun.
İlahi esintilerin kalpleri sardığı, Peygamber Efendimiz'in (SAV) şefaatiyle nurlanan bir bayram dilerim.
Bayramınız kutlu olsun.
Gönüllerin bir olduğu, sofraların bereketlendiği bu güzel günde dualarınızın kabul, bayramınızın huzur dolu geçmesini dilerim. Hayırlı Bayramlar.
Fotoğraflar Takvim.com.tr grafik servisi tarafından hazırlanmıştır.