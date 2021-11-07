İntikam aşkı mı?

Daha önce Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun'la aşk yaşayan Umut Evirgen'den şaşırtan itiraf gelmiş. Ben çok seviyorum Umut Evirgen'i. Eğlenceli, kültürlü, yaratıcı ve akıllı bir adam. İnanılmaz bir sosyal bir çevresi var. Genç, yakışıklı ama sürekli adını magazin dünyasında duyuyoruz ve yaptıkları ile değil aşklarıyla.

Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen'in aşk yaşadığı iddiaları bir süredir kulağımıza geliyordu. Hatta Serenay Sarıkaya, bu soru kendisine sorulduğunda açıklama yaparak "Yok arkadaşlar, sizin de dediğiniz gibi bunlar iddia... Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım" diyerek dedikodulara son noktayı koymuştu.

Geçen akşam Umut Evirgen bu aşkı doğrulamış. Bakalım nasıl bir süreç yaşayacaklar uzun soluklu mu yoksa gelip geçici mi? Bu arada çok yakışacaklarına inanıyorum Umut Evirgen ve Serenay Sarıkaya'nın. Beraber yan yana fotoğraf karesini görünce evet olmuşlar diyeceğiz.

Bir de aklıma takılan şöyle bir soru var. Her ne olursa olsun bir dönem Serenay Sarıkaya'nın adı Çağatay Ulusoy ile anılmıştı. Çağatay Ulusoy da, Umut Evirgen'in en yakın arkadaşlarından biriydi.

Başrolünde Ulusoy'un yer aldığı ve aynı zamanda yaratıcı yapımcılığını üstlendiği 'Kağıttan Hayatlar' filminin senaryosundaki bazı detayların ve filmdeki pek çok sahnenin Umut Evirgen'in yazıp yönettiği 2020 yapımı bir film olan 'Ben Bir Denizim' ile büyük benzerlikler göstermesi "çalıntı" derecesinde esinlenilmiş iddialarını çıkarmıştı.

Eğer iki filmi de izlediyseniz 'Kağıttan Hayatlar'ın ana mekanlarından biri olan ve filmde bolca görülen deponun 'Ben Bir Denizim' filminde de sık sık yer aldığını aynı zamanda filmlerin ikisinde de yer alan kağıt arabaları ile yarış sahnesi gibi benzer sahneler olduğunu hatırlayacaksınız.

Kafamda deli sorular yok değil hani. Garip bir intikam duygusu da olabilir mi sizce?