Yılın şarkısı “Yalan” oldu

SON iki yazdır hiç öyle benim şarkım diyebileceğim bir şarkı çıkmamıştı. Eğlendiğim eşlik ettiğim sevdiğim şarkılar tabii ki oldu ama yılın şarkısı bana göre çıkmamıştı. Üstüne basa basa söylüyorum bana göre. Bu yıl iş değişti ve üç tane yılın şarkısı var bana göre.

İlki Derya Uluğ 'Kanunlar Gibi' ardından İrem Derici 'Affeder Mi Aşk Bizi ? sonrasında öyle bir şarkı geldi ki… O şarkı iki yıl önce çıkmış ama ben fark edememişim. Ne zaman ki Almanya'da yayınlanan 'O Ses Türkiye Yarışması'nda gürül gürül sesiyle Zeynep Avcı söyledi benim favori şarkım oldu. Sözü ve müziği Tan Taşçı'ya ait olan 'Yalan'.

Ben Tan Taşçı şarkılarını severim sözlerinde çoğu zaman kendi duygularımı da bulurum ama bu şarkı gerçekten içimi titretti.

Sanırım sadece benim değil herkesi dinlerken eşlik ederken görüyorum. Sahne alan sanatçıların repertuvarlarında bile aynı gece iki ya da üç defa istek alan şarkı.

Söz ve müziği Tan Taşçı demişken bu şarkıyı dinlemek için geçen hafta İstanbul Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'ndaki Tan Taşçı konserinde gittim. Arka arkaya bu yıl konserler verdi kendisi. Gelen yoğun istekler üzerine sürekli günler açıldı. Kasım ayı soğuk olur "Açıkhava konseri dolar mı?" diye bilirsiniz. Gerçekten tıka basa doluydu. Son üç konser diye ilan girdiler. Ve o üç konserin de biletleri günler önceden tükenmişti.

Gerçekten sadece müzik dinlemek bağıra bağıra eşlik etmek istiyorsanız gidin. Yılın şarkısını finalde söylüyor Tan Taşçı ama o kadar çok şarkıya eşlik edip kendinizi iyi hissediyorsunuz ki.

2021 yaz sezonu müzik severleri sevdikleri sanatçılarla buluşturan Açıkhava'nın şampiyonu olan Bayhan Prodüksiyon'a da teşekkür etmeden geçemeyeceğim.

Sanatçının ve müzikseverlerin yanında oldukları için.