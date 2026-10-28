Alaca-Yozgat kara yolunda otomobil ile cip çarpıştı! Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Çorum’un Alaca ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Alaca-Yozgat kara yolunun Koçhisar mevkisinde meydana gelen kazada, karşı şeride geçen otomobil cip ile çarpıştıktan sonra yoldan çıkarak istinat duvarına çarptı. Yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kaza, Alaca-Yozgat kara yolunun Koçhisar mevkisinde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, karşı şeride geçen otomobil Skoda marka cip ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından yoldan çıkan otomobil istinat duvarına çarparken yaralılar Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam